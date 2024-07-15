Сегодня Ерлан КУЛМАНОВ официально приступил к работе в качестве директора мусоровывозящей компании Костаная.

Новый человек - новый подход? Судя по ответам на брифинге сегодня, 15 июля, от Ерлана Кулманова, который сменил Александра Кушнира, этого стоит ждать. Кулманов 12 лет возглавлял житикаринское ТОО “Соцсервис”. Ему удалось не допустить банкротства предприятия.

По его словам, на то, чтобы оздоровить ТОО, понадобилось около 6 лет.

- Мы, например, наладили раздельный сбор мусора не только потому, что этого требовал Экологический кодекс РК. Нам нужны были финансы. И мы учились извлекать их из мусора, - сказал журналистам Ерлан Кулманов.

На аппаратном совещании аким Костаная представил его как человека, которому были полностью переданы права на доверительное управление ТОО “Тазалык-2012”.

- Проблемы в городе с вывозом мусора есть, проблемы большие, о них много переговорено, - сказал аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. - Сразу отмечу, на Александра Петровича (Кушнира - «НГ») никто не давил, он сам принял решение уйти с этой работы. Кулманов человек с опытом, предприниматель. Желаю успеха. И предупреждаю: помогать вам будем, но терпеть бесконечно сложившуюся ситуацию - нет.

Журналисты спрашивали о том, как видит решение проблем с костанайскими мусорными завалами новый руководитель, какие первостепенные вопросы наметил.

Ерлан Кулманов ответил, что пока - с участием Кушнира - детально знакомится с положением дел в ТОО. Один из острых вопросов - кадровый. На сегодня 15 единиц техники в «Тазалыке» простаивают. Нет водителей, потому что низкая зарплата, работа непрестижная.

Костанай по своим масштабам не Житикара, но кое-что из опыта этого города может прижиться в областном центре.

- Проблема с негабаритным мусором и у нас была. В прошлом году в Житикаре начали строить специальные площадки для него... Поэтому я все время и говорю, что без взаимодействия с местной исполнительной властью не обойтись, - сказал Ерлан Кулманов. - Сейчас в Житикаре 19 таких площадок сделали, конкурс проводится, подрядчик работает, ОСИ, ПКСК на них ориентируют. И наши 42 контейнерные площадки стали выглядеть гораздо лучше.

Кроме того, в Житикаре начато строительство контейнерных площадок в частном секторе. Возможно, что-то из этого опыта пригодится в Костанае.

Фото Галины КАТКОВОЙ