Власти города отметили, что прошедший паводок диктует необходимость экономить средства. Поэтому зарубежных исполнителей на гала-концерт решили не приглашать. Но казахстанский шоу-бизнес будет представлен певцами, у которых, по словам акима города, «хорошая международная ротация».

Jazzdauren

Практически все - алматинцы. Один из них Jazzdauren (Жандаурен Аблаев) - исполнитель хита «Дарите женщинам цветы». Выступят также Mona Songz (Манарбек Жуматай) – автор необычной кавер-версии песни «Салют, Вера», группа SHAMIS, чьи авторские треки на казахском языке «Ti amo» («Я тебя люблю»), «Ай-ой», «Арулар», «Журегімде» получили широкую известность в Казахстане; 2RAR (Turar) – молодой исполнитель, песня «SaryQyz» в его исполнении стала танцевальным хитом в Казахстане. Будет и ADAM (Фаррух Тохтамуратов) – его песня «Жүрек» покорила мир, превысив 5 миллиардов прослушиваний. Споет костанайцам и Роза Рымбаева.

ADAM, Mona Songz, группа SHAMIS, Роза Рымбаева, 2RAR / Коллаж "НГ"

Гала-концерт вместе с традиционным фейерверком — это радости завершающего дня праздничной недели, которая начнется 13 августа. Все их городские власти обещают нескучными. В программе выездные концерты, в том числе ретро, экскурсии, спортивные мероприятия, интересные проекты специально для детей, например, «Живые шахматы».

Марат Жундубаев и Мажит Шуленов / Фото Галины КАТКОВОЙ

- 16-17 августа на улице Байтурсынова разместится творческая площадка симпозиума «Kostanay-Аrt» с участием профессиональных художников области, городов Казахстана (Астана, Алматы, Актобе) и стран ближнего зарубежья: Азербайджана, Кыргызстана, России, - рассказывал сегодня, 15 июля, на аппаратном совещании заместитель акима Костаная Мажит ШУЛЕНОВ, - костанайцы смогут увидеть итоговую выставку картин, посвященных 145-летию города, созданных в рамках симпозиума. Все эти работы будут переданы в дар городу и фонду областного музея.

15 августа горожан приглашают на тематическую программу «Қостанай – спорт қаласы. Костанай спортивный». На площади областного акимата для всех желающих пройдут соревнования по одновременной игре в шахматы с участием именитых шахматистов города. Возможно участие серебряного призера Чемпионата мира среди детей Имана Набиева, если он не уедет на соревнования.

А в воскресенье, 18 августа, любителей бега ждут для участия в полумарафоне «Kostanay Half Marathon».

В праздничные дни пройдут также конкурс снох, фестиваль мороженого, выступление специальных гостей - артистов филармонии из Северо-Казахстанской области.

Как сказал докладчик, подготовлены аудио- и видеоролики о программе празднования с указанием времени и локаций. Они будут размещены в соцсетях, уточненную информацию также опубликуют СМИ.