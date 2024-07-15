Финальная встреча Испании и Англии прошла в Берлине на стадионе "Олимпиаштадион" и завершилась со счетом 2:1. В первом тайме конкуренты голами не отметились, а во втором устроили шоу, передает портал vesti.kz.

На 47-ой минуте матча Нико Уильямс, выступающий за "Атлетик" из Бильбао, отметился точным ударом и вывел вперед Испанию.

Чтобы отыграться Англии потребовалось почти полчаса: на 73-й минуте Коул Палмер, который только вышел на замену, сравнял счет.

Судьбу финала Евро-2024 решил еще один футболист, вышедший на замену. Микель Оярсабль откликнулся на фланговый прострел и принес Испании рекордный трофей - четвертый в истории.

Этот успех позволил команде установить два рекорда. Во-первых, испанцы стали первыми в истории, выигравшими семь матчей на одном Евро. Во-вторых, Испания стала четырехкратным чемпионом Европы. Ранее она побеждала 1964, 2008 и 2012 годах.