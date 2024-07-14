Президент Казахстана Касым-Жомарт ТОКАЕВ прокомментировал покушение на экс-президента США Дональда ТРАМПА, передает Tengrinews.kz.

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- Глава государства решительно осудил покушение на жизнь бывшего Президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления, - говорится в сообщении Акорды.

Покушение на бывшего президента США совершено во время его предвыборного выступления. Трамп ранен.

- В меня выстрелили пулей, которая пробила верхнюю часть моего правого уха, - рассказал о пережитом 78-летний Трамп. - Я сразу понял, что что-то не так, потому что услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу. Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит.

Он поблагодарил секретную службу США и правоохранительные органы за их быструю реакцию.

Предполагаемый стрелок и один из зрителей погибли, еще один человек находится в критическом состоянии.

Примерно через два с половиной часа после стрельбы президент Байден обратился к нации и назвал нападение на своего оппонента-республиканца "ненормальным". Он заявил, что не "владеет достаточной информацией, чтобы назвать это покушением".

Американское издание New York Post сообщило со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что ему удалось узнать имя человека, стрелявшего в экс-президента США Дональда Трампа. Как утверждает New York Post, это двадцатилетний американец по имени Томас Мэтью Крукс, передает "Радио Азаттык".

Источники рассказали New York Post, что Крукс находился на крыше промышленного здания на расстоянии около 130 метров от места проведения митинга, где выступал Трамп. По мнению правоохранительных органов, оттуда он начал стрельбу, в результате которой Трамп был ранен в ухо.