Вопрос был задан акиму города Абаю ИБРАЕВУ на брифинге по итогам социально-экономического развития Лисаковска с начала года. Аким сказал, что жалобы горожан на бездомных животных есть. И прокомментировал, что делается для разрешения ситуации.

Акима спросили, как работает программа по отлову, вакцинации, стерилизации и возвращение после этого в естественную среду бродячих собак, есть ли для таких животных пункт временного содержания.

- Конкурсы на услуги отлова, вакцинации, стерилизации, содержания таких животных объявляются централизованно управлением ветеринарии, - ответил Абай Ибраев, - к сожалению, в прошлом году у них конкурсы не состоялись, были судебные тяжбы. И в этом году итогов конкурсов до сих пор нет. Но мы со своей стороны то, что положено делать местной исполнительной власти, делаем. В прошлом году нашли помещение для пункта временного содержания животных. Выделили из бюджета деньги на строительство ограждения, обустройство вольеров, помещений внутри здания для проведения медицинских манипуляций. То есть мы условия создали. Больше скажу — у нас есть на балансе автомашина. И мы готовы той организации, которая выиграет тендер, ее в пользование передать, чтобы ее работники были мобильными, могли быстрее передвигаться по городу. Мы даже перчатки специальные для отлова приобрели, чтобы собаки людей не кусали.

Аким повторил, что местная власть со своей стороны все подготовила, ждут только результатов конкурсных процедур и выигравшего подрядчика.

Фото из архива "НГ"