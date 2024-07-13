Требуют давно. Но из года в год состояние строения становится только хуже. Оно горело уже раза три, это постоянное обиталище бомжей. Кампания по ревизии брошенных аварийных объектов, заявленная недавно акиматом города, заставила людей напомнить о себе.







- Лет десять дом стоит сам по себе, как хозяйка умерла. Понятно, что всякие алкаши его навещают. В холода греются там, прямо в доме костры зажигают. Потому и пожары. Оттуда уже и трупы выносили. Антисанитария страшная. Боимся за детей и внуков. Мальчишки постоянно бегают туда — им же в таких местах, как медом намазано. У нас двор не освещен, так что затащить туда, изнасиловать в этом бомжатнике - легко, - жаловались жильцы соседних домов по ул. Толстого,127 и Дзержинского,12.

Они позвали корреспондента «НГ», чтобы «осветил проблему», которая никак не решается, несмотря на обращение в акимат. Под коллективным письмом туда было 87 подписей. Но снести строение как не имеющее хозяина невозможно. У этой «заброшки» есть несколько владельцев-наследников. Кто-то живет в Костанае, а кто-то за пределами Казахстана.

Одна из внучек умершей хозяйки подошла на шумный разговор.

Адвокат занимается наследственными делами, в этом году все решится, думаю, к осени, - сказала она.

- А территорией когда займетесь? - задали вопрос соседи.

- Закроем, забор поставим, - ответила молодая женщина, не пожелавшая, чтобы ее назвали в публикации.

Сообщила также, что из-за состояния неогороженного участка и недвижимости владельцы, живущие в Костанае, были оштафованы, поэтому тоже заинтересованы быстрее решить вопрос со старым домом.

Соседи, впрочем, к этим словам отнеслись скептически. Намерены, если ситуация не будет меняться, и дальше напоминать о себе — жаловаться, чтобы собственников штрафовали. И все-таки надеются на снос «заброшки». Пусть по документам она и значится до сих пор нормальным домом, в реальности это изрядно попорченные огнем и временем руины.

Фото Галины КАТКОВОЙ