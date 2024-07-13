Два ДТП с пострадавшими произошли в пятницу в Костанайской области
Ксения РЕБИК
13 июля 2024, 10:35 | Происшествия
Обе аварии произошли вчера, 12 июля. Первое ЧП случилось в поселке Заречный на ул. 50 лет Октября. Как сообщили в пресс-службе станции скорой помощи, мужчина 1969 года рождения с травмами различной степени тяжести был госпитализирован в районную больницу.
Вторая авария произошла уже в Костанае, в районе КЖБИ, возле ТД "Зайка". По сообщению очевидцев, в этом ДТП также есть пострадавшие.
По обоим случаям "НГ" запросила официальный комментарий в департаменте полиции. Ждём ответа.
Фото очевидцев
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