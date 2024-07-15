Встреча акима Тобыла с жителями улицы 40 лет Октября прошла вечером, 10 июля. Поводом стала дорога, которую не могут восстановить последние два года. Раскопали, чтобы проложить канализацию для новых микрорайонов. Но с восстановлением асфальта возникли сложности.

- Мы переехали сюда в августе 2023 года, как я понимаю, дорогу раскопали тем летом, - рассказала "НГ" член общественного совета Костанайской области Юлия БУБНОВА. - До этого тут был асфальт, ездили автобусы и машины - все было прекрасно. Но здесь делали канализацию, работы завершили осенью. Асфальт не вернули. А зимой образовалась колея, в которой только мы разбили свою машину на 500 000 тенге ремонта. И у нас каждый сосед стукнул машину, потому что ездить тут невозможно. А весной и летом песок на дороге с каждым дождем превращается в месиво грязи.

Бубнова отмечает, что на раскопанную улицу теперь не заезжает такси, а автобус стал объезжать участок без асфальта.

- Когда был паводок, старая ветка канализации забивалась и у нас просто били фонтаны из люков, - вспоминает Бубнова. - И мы пытались вызвать ассенизатор, чтобы откачать септики. Но водитель машины отказался ехать по нашей дороге.

Аким Тобыла Захар КОМАРОВ на встрече с жителями заявил, что если все пойдет по плану, то дорогу восстановят до конца года. Пока же власти работают над подготовкой технической документации.

- Старая канализация ветхая, поэтому мы начали строить новую, чтобы при строительстве двух микрорайонов "Астана" и "Байтерек", не было аварий, - сказал Комаров. - Работы по укладке канализации на этом участке завершены.

Заведующий сектором отдела строительства акимата Костанайского района Канат САТТЫБАЕВ добавил, что за невыполнение обязательств с подрядчиком ТОО "Костанайсельхозводопроводстрой" в одностороннем порядке расторгли договор. Компания не уложилась в срок и не успела до конца 2023 года сдать новую канализацию. Акимат теперь судится со старым подрядчиком и ищет нового, который завершит монтаж канализации. Но, как отмечает аким, это не должно помещать асфальтированию улиц.

- Мною, аппаратом акима, определен подрядчик, который разрабатывает техническую документацию на средний ремонт дороги, - отметил Комаров. - Сейчас документы уже готовы, мы ждем, когда они пройдут экспертизу. Как только мы его получим, я думаю, до конца июля будет результат, после чего мы сформируем бюджетную заявку в районный акимат на сам ремонт. Все замечания и весь негатив я принимаю. Есть небольшие неудобства, но нам нужно всем вместе это перетерпеть. И на данном участке мы эту дорогу восстановим.

Жители искали временное решение проблемы. Спрашивали у акима, можно ли подсыпать песчаную дорогу переработанным асфальтом или щебенкой, чтобы ее не размывало после каждого дождя. Захар Комаров ответил, что в смете у подрядчика нет денег для таких работ.

Фото Георгия ГОВОРОВА