Строительство ветровой электростанции мощностью 50 МВт ТОО "Aspan Energo" создаст 22 рабочих места. Строительно-монтажные работы начнутся в августе 2024 года, запустят станцию в декабре 2025 года. Об этом и перспективах развития города рассказал на брифинге 12 июля аким Аркалыка Амирхан АСАНОВ.

В свою очередь, ТОО "Concord Investments" начала добывать огнеупорные глины и перерабатывать редкоземельное сырьё. Планируется создать 670 рабочих мест. ТОО "КызылТауОнимдеры" реализует инвестиционный проект "Реконструкция бывшего здания швейного цеха под гостиничный комплекс" стоимостью 200 млн. тенге. Комплекс откроют в третьем квартале следующего года.

Градоначальник затронул и перспективы жилищного фонда Аркалыка. По его словам, сейчас ТОО "ОзатКазСтрой" строит в городе пятидесятиквартирный дом по адресу ул. Ш. Жанибека, №99 общей площадью 3 760 кв.м. Площадь квартир от 72,5 кв.м. до 77,8 кв.м., квартиры трёхкомнатные.

- Творчески одарённые личности подтверждают неофициальный статус Аркалыка в качестве культурного регионального центра. Достаточно сказать, что коллективы региона приняли участие в одном международном, одном республиканском и двух областных конкурсах, - резюмировал аким Аркалыка культурную жизнь города.

Он также доложил, что Аркалык обладает разветвленной и достаточно оснащенной сетью спортивных комплексов, которые представлены 92 объектами: стадионом, спортивным комплексом, бассейном, 50 спортивными залами, теннисным кортом и двумя хоккейными кортами и 36 плоскостными сооружениями.

- В текущем году проводится установка четырех мини-футбольных полей и воркаут площадок на ул. Байтурсынова 20, ул. Маясова, 38 ул. Ш. Жанибека, 50 и п. Олимпийский, а также установка трех уличных тренажеров с 10 снарядами на ул. Ш.Жанибека, 79 и 90 "А" и ул. Байтурсынова, 26-28, - рассказал Асанов. - Кроме этого, для расширения спортивной сети объектов проводится разработка сметных документаций по строительству специализированного здания (борцовский зал) для физической культуры и строительству физкультурно-оздоровительного комплекса для учебного корпуса Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина.

По всей республике стартовала экологическая акция "Таза Қазақстан". Асанов рассказал о том, как она прошла в Аркалыке:

- На сегодняшний день в Аркалыке собрали и вывезли более 3 тыс. тонн мусора, привлечено к уборке более 1 200 сотрудников учреждений и предприятий города. Данная акция нацелена на формирование в обществе экологической культуры и продвижение принципов бережного отношения к природе.

Фото предоставлено Региональной службой коммуникации Костанайской области