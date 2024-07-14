Кушмурун - одна из живописных исторических местностей Костанайской области. Ее название образовалось от названия озера Кушмурун, которое по объему воды принадлежит к числу крупнейших водных бассейнов страны. Небольшая степная река Убаган впадает в Кушмурун и, набирая силу, вытекает по направлению к реке Тобол. В Казахстане течение «вход-выход» в большом водоеме очень редко встречается, такая картина характерна и для реки Иртыш, впадающей в озеро Зайсан.

Вид со спутника на озеро Кушмурун / Фото Google Карты

В первой половине XIX века на берегу озера располагалась укрепление Кушмурун, центр Аманкарагайского округа. Управлял округом старший султан Чингиз Валиханов, внук знаменитого правителя трех жузов Абылай-хана. По просьбе М. Ладыженского, председателя Оренбургской пограничной комиссии, султан Чингиз Валиханов и другие правители казахской степи были привлечены к собиранию образцов казахского устного народного творчества.

В Кушмуруне в 1842 году зафиксирован письменный вариант общетюркского эпоса «Едиге», повествующего о вражде хана Золотой Орды Туктамыша и знаменитого беклербека (главного беке) Едиге. Это первая фиксация эпоса в виде джира - рапсодии. Эпос исполнял поэт-импровизатор Жумагул, из его уст текст был зафиксирован старшим султаном Чингизом Валихановым и его родственником, чингизидом Ахметом Джантюриным. Оренбургской администрацией Ахмет Джантюрин впоследствии был назначен султаном-правителем Восточной Орды (позже Кустанайский уезд Тургайской области), сменив Чутая Бактыгиреева. По словам академика А. Маргулана, семилетний мальчик Чокан помогал отцу при записи эпоса Едиге, а позже рукопись была профильтрована уже взрослым ученым Чоканом Валихановым. В науке она признана как «Кушмурунский список» или «вариант Валиханова».

В своих исследованиях Чокан Валиханов вспоминает об истории письменной фиксации эпоса в Аманкарагайском округе из уст казахских акынов: «В первый раз я услышал эту рапсодию в Аманкарагайском округе в кочевьях небольшого аула Курлем кыпчаков от акына Джумагула в 1841 году. Первый список с рапсодии Идиге сделан был султаном Чингизом Валихановым со слов ... кыпчака Джумагула, второй сделан им же с добавлениями их изустных преданий разных лиц, третий список сделан был со слов Арслан-бая, и, наконец, из этих трех списков вместе с Чингизом мы составили в 1842 году свод, переписанный Ахмед... с которого уже переведена настоящая рапсодия».

В центре наших научных интересов не только знаменитый золотоордынский эпос, который исследуется Институтом литературы и искусства имени М. О. Ауэзова в рамках научного проекта «Эпоха Золотой Орды и казахский фольклор» и великий ученый Чокан Валиханов, но и этимология гидронима Кушмурун.

Современное название озера на казахском языке пишется Qūsmūryn (Кұсмұрын), что не вызывает никаких возражений. Qūs - птица, mūryn - нос, соответственно, «птичий нос». В романе Сабита Муканова «Аккан жулдыз» («Промелькнувший метеор»), посвященном Чокану Валиханову, читаем: «Если человек смотрит издалека на возвышенность внешней стороны крепости в дни, когда появляется мираж, то она напоминает клюв огромного орла, который собирается приземлиться в окрестности озера».

Топонимическая легенда популярна у народа. Такова была реальность советской эпохи, где слова писателя или поэта воспринимались как истина высшей инстанции. Однако, по нашему мнению, название Qūsmūryn не относится к «носу птицы».

Если мы рассмотрим этимологию данного гидронима, то обнаружим противоречия, несовместимые с повседневной языковой практикой и законом сингармонизма тюркских языков. Противоречие заключается в том, что применяемое в казахском языке по отношению к человеку слово mūryn (нос) не применяют к птицам и животным. В нашей языковой практике органы дыхательной системы птиц и животных устойчиво обозначаются понятиями tūmsyq (клюв) или tanau (ноздри). Кроме того, по закону сингармонизма слово Qūsmūryn должно звучать как Qūshmūrūn (Құшмұрұн). Местные жители до сих пор озвучивают это название через звуки «sh» и «ū». Это говорит о том, что в данном случае есть проблема в орфографии. Кстати, топографы царских времен правильно зафиксировали звучание этого топонима, но через звук «у» русской фонетики. Попытаемся подробнее объяснить причину данной проблемы читателям.

Общеизвестно, что гидроним Кушмурун состоит из двух частей. Первая - куш (kush), вторая - мурун (murun). Но объяснения этимологии гидронима, связанное с клювом птицы, неверно. По нашему мнению, первая часть сложного слова является фонологической вариацией мягкого звучания слова qos (иногда qus), qūsh, обозначающей в тюркских языках понятие «два». В Башкортостане известна «Куштау» (парная гора), по-казахски - Костау. В Костанайской области есть местность Кускуль (парное озеро), которое на казахском звучит - Косколь. Таких топонимов в тюркских языках очень много. Вариативность звуков «ш» и «с» - общий признак тюркских наречий. Наши предки понимали значение слова kush, qūsh или qūs одинаково как «два» или «пара». Но в процессе смены поколений первоначальное понятие «два» исчезло из памяти народа и было заменено понятием qūs, то есть «птица», кстати, тоже по озвучиванию близко qūsh.

Рассмотрим значение слова murun. Русско-немецкий исследователь Макс Фасмер рассматривал «мурун» («бурун») как тюркское корневое слово, имеющее с древних времен несколько значений. Одно из них - «песчаная коса» или «мыс». Географическое значение русского слова «мыс» известно. Оно означает участок суши, вдающийся острым углом в море, озеро, реку. Иначе говоря, применяемое в названии «Кушмурун» как часть сложного слова «мурун» в переводе на русский язык означает «полуостров или нанос», а по-казахски «тубек». Если воссоединить в смысловом варианте значении - куш + мурун, получится два (кос) + полуостров (тубек). В этом случае значение названия «Кушмурун» означает «Парный (двойной) полуостров», то есть «Костубек».

Полуостров обычно представляет собой возвышенный хребет над уровнем воды, поэтому по закону логики где-то на поверхности озера должен быть полуостров. Так вот, если открыть спутниковую карту Google, можно четко увидеть, что два полуострова врезаются острым углом в озеро Кушмурун.

Для скотоводов-кочевников такие полуострова были лакомыми кусками земли. Во-первых, хорошие пастбища с водоемом, во-вторых, легко и безопасно пасти скот: провел скот на полуостров, и можно спокойно, беспечно наблюдать за ним. Так и утвердилось название Кушмурун, дошедшее до наших дней.

В 2005 году автору этих строк удалось в составе экспедиции, посвященной 170-летию со дня рождения Чокана Валиханова, побывать в Кушмуруне. В составе экспедиции были известный историк, потомок династии Абылай-хана, ученый Едиге Жансултанулы Валиханов, автор книги о последнем хане Кенесары Касымулы, историк Айбек Шалгимбеков, занимающийся исследованием истории Костанайской области периода царской России.

Местные жители аула Бирлик провели нас к возвышенности вглубь озера, называемой в народе «Тау Кушмурун», то есть «Большой Кушмурун». Согласно легенде, это была летняя ставка Чингиза Валиханова. С полуострова Тау Кушмурун озеро и окрестности вокруг него видны как на ладони. Совещания старшего султана по насущным вопросам округа проводились в Тау Кушмуруне.

Тогда у меня возникла мысль: если есть Большой Кушмурун, тогда по логике должен быть и Малый Кушмурун? В то время на этот вопрос не было найдено ответа.

Спустя время (около 15 лет) автору статьи удалось через раскрытие этимологии тюркских коренных слов kush (с мягким гласным), qūsh (с твердым гласным) и murun (с мягким гласным), mūrūn (с твердым гласным) обнаружить тайну подлинного названия Кушмурун в значении «Костубек», то есть «Парный полуостров».

Вот такая жизненная ситуация…

Автор - доктор филологических наук, профессор КРУ им. А. Байтурсынулы