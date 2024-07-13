Бытует мнение, что карася легко поймать в любом карасином водоеме. Но, увы, это не так…

Почему клюет сегодня и не клюет завтра

Наверное, каждый рыболов не раз попадался на «крючок» информации о хорошем клеве, но, добравшись до этого места, костерил информатора: клева не было. Шутка «Там клюет вчера и завтра» - самая настоящая рыбацкая реальность и касается абсолютно каждого водоема. Даже такого, где рыбы больше, чем воды. Потому что у рыбы, как и у нас, людей, аппетит может быть, но может и пропадать.

Попробую соизмерить наше июльское самочувствие с карасиным и проверить свои домыслы на водоеме, где мы с Сабанеем неоднократно ловили серебристика.

Ситуация 1. Ночь душная, в 7 часов утра уже жарко, слабый ветерок, к обеду +35°С, пекло. Что мы делаем? Конечно же, ищем прохлады, ограничиваем себя в движении и в пище. То же самое делает и карась. Будет ли клев в такие дни? Однозначно нет. Рыба уходит на дно, в прохладу, и «отлеживается» там без аппетита до лучшей погоды.

Ситуация 2. Шквальный порывистый ветер. Давление низкое. Небо в тучах, сыплет дождь. Из дома выходить не хочется. И рыбе такое не по нраву. Клева не будет.

Ситуация 3. Комфортно рыболову - и у карася аппетит

Ситуация 3. Самая комфортная для нас и для карася. Солнечное прохладное утро. Тихий ветерок. Атмосферное давление устойчивое, среднее или немного выше. Чувствуем себя бодрыми и счастливыми, готовыми горы свернуть. На водоемах речной народ тоже счастлив, суетится, радостно выпрыгивает из воды, чмокает в камыше, то и дело задевая его, так что растительность вздрагивает, сигнализируя рыбаку: здесь, здесь он, ваш улов и рыбацкое счастье.

Конечно, обрисованные мной ситуации - результат собственных наблюдений и нашего с Сабанеем опыта. И представляют самое общее, что может роднить наше самочувствие с рыбьим. Но еще на каждом водоеме есть свои нюансы, которые тоже надо знать и учитывать, чтобы просчитать день хорошего клева. И это уже ситуация № 4, когда комфортно рыболову, когда параметры погоды предельно карасиные, а клева при этом нет. Вот поэтому я никогда не поверю тому рыболову, который скажет уверенно: «Там клюет всегда!»

Обидно за Яр-пруд

Об этом уютном озерке я писала в период его расцвета - в 2019 году. Тогда, готовя материал для газеты, познакомилась с хозяином - Сергеем Александровичем Ярошенко. Выйдя на пенсию, бывший военный, он оказался исключительно деятельным и предприимчивым человеком, сотворившим самолично этот пруд в голой степи. Нашел подходящее место в 30 км от Костаная, взял в аренду на 49 лет участок земли, соорудил дамбу, по весне «поймал» большую воду. И получилось озерко, которое тогда и на картах-то не значилось.

А потом несколько лет подряд новоявленный предприниматель занимался благоустройством своего детища: запускал карася, карпа, белого амура, линя, укреплял берега ивняком, строил множество мостков, деревянных беседок, устанавливал вокруг столы со скамейками. Разместил даже бочки с прикормкой, которую мог использовать для привады каждый рыболов, приехавший сюда. Были тогда на берегу и мангалы, видела и тандыр с огромным самоваром по соседству.

Ярошенковский карась сегодня

А еще показал мне тогда Сергей Ярошенко два предмета своей гордости и своих экспериментов - два малых прудочка, которые он «соорудил» по соседству с основным. Один был «роддомом», куда накануне нереста пересаживал карповых детородных самок и самцов, а потом заботливо пестовал родившуюся молодь, подкармливая ее витаминами и успешно продавая остатки для зарыбления иных водоемов. За таким «материалом» к Ярошенко всегда была очередь, качество Сергей Александрович гарантировал. Во втором прудочке фонтанирующий идеями Ярошенко пытался разводить африканских сомиков. Хозяин пруда был не только предприимчивым, но по-военному категорически строгим: рыбалка с лодки - под строгим запретом, не разрешался и заезд автомобилей на дамбу. Свое авто надо было оставлять на оборудованной в ста метрах автостоянке - возле вагончика с охранником. Это не всех устраивало, но Ярошенко был непреклонен. Комфортная рыбалка с мостков была хозяином гарантирована, как и хорошие уловы карася, линя, а порой и карпа.

Года три назад, уж не знаю, по какой причине, Сергей Александрович с Казахстаном простился, а у пруда вроде появился новый хозяин. Все это время наши с Сабанеем рыбацкие пути проходили мимо ярошенковского пруда, хотя от рыбаков мы слышали постоянно о том, что там неплохо клюет ладошечный карасик. Но на днях мы решили на Яр-пруд все-таки наведаться.

То, что хозяйской руки здесь нет, стало понятно уже на подъезде к водоему, где как попало разбросано множество старых автопокрышек. От беседок и мангалов не осталось и следа, но кое-где приветом из прошлого еще маячили столы, скамейки и бочки, переполненные мусором. Много мусора застряло и в высокой траве. При Ярошенко, помню, на берегах даже окурка не было. Ступив на полуразрушенный мосток, вернее, на его остатки, я поняла, что риск - не всегда благородное дело, и спешно ретировалась на берег. Было грустно и больно от созерцания такого запустения, от того, что когда-то идеально ухоженное рыбацкое пристанище стремительно умирает. И только птичий хор и разросшаяся по берегам ива сигнализировали о том, что жизнь в природе продолжается и это будет бесконечно.

Не рискнув ловить с мостков, накачиваем лодку и начинаем исследовать водоем. Глубина здесь сейчас в среднем 1-1,5 м, но мы ближе к дамбе нашли и более трех метров. Карповых всплесков и характерного «хрюканья» водяных чушек мы не слышали. Скорее всего, хозяин, расставаясь с прудом, выловил их. И это было его право. А после его отъезда зарыблением и восстановлением поголовья наверняка никто не занимался. Вот и стал прудок исключительно карасиным.

Прикормив несколько мест на разной глубине, выжидаем полчаса и начинаем их облавливать. Время - 6.00. Погода - лучше не бывает. Прохладно, солнечно, легкий западный ветерок, стабильное средних цифр атмосферное давление. В общем, по моему «реестру» - ситуация 3. Клюет на первом же прикормленном месте при глубине почти в 3 м серебристый карасик величиной чуть меньше моей ладони. Переплываем к другим прикормленным точкам, там то же самое: клюет активно, весело, но такая же мелочь. Такой не для сковородок, разве что котам. Но котов у нас с Сабанеем нет, а потому каждого пойманного карасика отправляем сразу же в родную стихию - пусть растут. Но вырастут ли они? Если не запускать сюда другой вид карася или щуку, местный в рост идти не будет: дети и родители так и останутся лилипутами. И это самое печальное, что ждет Яр-пруд. Правда, знаю, что очень редко, но еще попадает здесь на крючок килограммовый серебристый красавец, напоминая о прошлом, когда деревья на берегу были маленькими, рыбы большими, а берега ухоженными и комфортными.

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Клев-инфо