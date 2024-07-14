Ингредиентом, с которого все началось, была замороженная облепиха. Наш постоянный автор Ксения рассудила, что скоро надо будет собирать и заготавливать ягоду нового урожая, а у нее в морозилке еще томится прошлогодний запас. Нашла рецепт напитка с участием облепихи и приготовила его.

Облепиха плюс апельсин - вкус, который вас точно порадует

Это был рецепт домашнего лимонада. Для него в дополнение к облепихе Ксения купила апельсин и лимон. Еще понадобилась свежая, прямо с грядки мята. В рецепте говорилось, что можно взять и базилик, и тимьян. Все это на даче имеется. Но на первый раз изготовитель лимонада остановилась на мяте. В качестве подсластителя был взят сахар, хотя, кто любит, могут использовать мед или сахарозаменитель.

- Замороженную облепиху я промыла, чтобы удалить мелкие соринки, - рассказала Ксения, - ссыпала в сотейник, добавила 2 столовые ложки сахара. Сочла, что три будет много. Влила к ягоде 150 мл воды и кипятила 10 минут. После этого раздавила облепиху толкушкой и отставила. А сама в это время нарезала тонкими ломтиками пол-лимона и половинку апельсина. Тонкими, чтобы легче отдавали сок. В контейнер (можно брать банку) сложила цитрусовые, к ним - облепиху. Отправила в холодильник. Можно было сразу добавить сильногазированной воды, но мне надо было лимонад везти на дачу, и я решила, что так удобнее. На даче выложила облепиху с цитрусовыми в широкогорлый кувшин, добавила несколько веточек мяты. Залила литром газированной воды, попробовала. Получилось неплохо, но вкус воды был на перовом плане. Накрыла кувшин крышкой и отправила пару часов настаиваться в таком виде. Могу сказать, что после этого вкус становится гармоничнее и насыщеннее. Перед потреблением лимонад лучше отфильтровать, иначе облепиха с семечками будет попадать в стакан.

Второй раз Ксения делала лимонад, используя два литра воды. Сказала, что количество всех ингредиентов удвоила, кроме апельсина. Его яркий вкус забивает облепиховую нотку. Вкус с апельсином, конечно, более традиционно «лимонадистый», но ведь облепиха тоже по-своему хороша.

Ингредиенты

Облепиха - 150 г, сахар - 2-3 ст. л., апельсин - 0,5 шт. , лимон - 0,5 шт., вода - 150 мл (для уваривания облепихи), вода минеральная с газом - 700-800 мл.

Фото Ксении РЕБИК