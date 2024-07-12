Футболисты костанайского "Тобола" потерпели поражение от словацкого "Ружомберока" в первом отборочном раунде Лиги Европы. Всего за игру в ворота обеих команд было забито 7 голов, передают Vesti.kz.

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Первая встреча, состоявшаяся в Словакии, завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев поля. В составе гостей отличились Игор Иванович (9-я минута) и Давид Энен (45-я). У победителей голами отметились Адам Габриэл (11-я, 88-я), Александер Селецки (40-я), Матуш Малы (45+3-я) и Матей Мадленяк (77-я).

Стоит сказать, что "Тобол" плохо отыграл в обороне, особенно при розыгрыше угловых. При этом костанайцы отвечали опасными контратаками и вполне могли рассчитывать на другой результат, но в этой игре дала о себе знать старая футбольная истина: "не забиваешь ты - забивают тебе". С другой стороны, с такой обороной тяжело надеяться на другой исход.

Ответный матч команд состоится 18 июля в Костанае. Победитель противостояния во втором квалификационном раунде турнира встретится с турецким "Трабзонспором".