Вопрос о том, почему мужчина много лет не выплачивал деньги на содержание сына-инвалида, был задан на процессе. Дело рассматривалось апелляционной коллегией Костанайского областного суда.

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Мужчина ранее обращался с иском о том, чтобы было отменено постановление частного судебного исполнителя о возбуждении в отношении него исполнительного производства. На сайте областного суда сообщается, что иск в первой инстанции удовлетворен не был, истец решение обжаловал.

Специализированный межрайонный административный суд установил, что еще в 2008 году был вынесен судебный приказ о взыскании с этого человека алиментов на содержание его ребенка 2007 года рождения. Сын страдал онкологическим заболеванием и являлся инвалидом. Истец без уважительных причин уклонялся от уплаты алиментов на его содержание.

Мать ребенка осталась с двумя несовершеннолетними детьми, не могла работать, так как младшему сыну-инвалиду требовался постоянный уход, для него объявлялся сбор денежных средств. Отец материально не помогал и, будучи должником по исполнительному производству, выехал за пределы РК. Однако в 2024 году он, приехав в Казахстан в гости к сестре, не смог выехать из страны из-за возбужденного в отношении него исполнительского производства.

На вопрос суда о причинах неуплаты алиментов истец пояснил, что был удивлен тем, что ребенок еще жив. Данное обстоятельство было учтено судом.

Также суд принял во внимание, что истец, находясь на территории Российской Федерации, не имеет постоянной регистрации и не смог назвать место постоянной работы. В удовлетворении иска ему было отказано, апелляция оставила решение первой инстанции в силе.

Сейчас мужчина трудоустроился в Костанайском районе, с его зарплаты алименты удерживают принудительно.





