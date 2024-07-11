В этом году завершены работы по замене трех лифтов в многоэтажках 4-го и 5-го микрорайонов. Это стоило бюджету 26,1 млн тенге. Как сложилась такая практика, аким города Абай ИБРАЕВ рассказал на недавнем брифинге.

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- Лифты в Лисаковске взяты на баланс отдела ЖКХ, их около 70. И с 2018 года идет достаточно планомерная работа по ремонту и замене этого оборудования, - сказал аким. - Конечно, с учетом времени эксплуатации и изношенности стараемся все-таки ремонтировать лифты, но если уже все сроки вышли, то меняем. Планку поставили — заменять 5-6 лифтов в год. И за последние годы более 20 лифтов заменено. В этом году работы по 3 уже завершены. И еще по трем — в 3-м и 5-м микрорайонах - работы будут начаты.

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Корреспондент «НГ» спросил, нет ли у властей намерения отдать содержание лифтового хозяйства в частные руки. Аким ответил, что пока нет. И подчеркнул, что бюджетные средства на эти цели используются строго по закону.