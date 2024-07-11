Вода в посёлке Тобол доступна только несколько часов под ночь, сообщает читательница. Воду предательски отключают в жару, оставляя в дождливые дни. Что ответили в аппарате акима Тобола?

Жительница посёлка сообщила нам о проблеме в конце июня.

- Нам каждый год обещают, и толку никакого нет. У нас сделали график воды: с 11:00 до 18:00 у нас нет воды. Нигде нет такого, такая жара стоит. Общепиты работать не могут. Когда-нибудь это закончится?

Фото предоставлено читательницей

По её словам, когда воду всё-таки дают, она течёт грязная:

- Вот нам дали воду в 6 часов вечера. Вот такая вода у нас бежит в наших трубах. Они что, холеру ждут или что?

Фото предоставлено читательницей

В начале июля жительница посёлка сообщила, что воду дали в дождь, хотя нужнее она была раньше, в жару. "НГ" отправила запрос в аппарат акима Тобола.

- Для бесперебойной подачи воды в поселке Тобол в 2023 была разработана проектно-сметная документация по объекту "Строительство дополнительной ВОС, магистрального водопровода до насосной станции II-го подъёма посёлка Тобол", - ответил аким посёлка Тобол Аманжол ЕСМАГАМБЕТОВ. - 3 мая 2023 года получено положительное заключение комплексной вневедомственной экспертизы. Общая сметная стоимость строительства объекта составляет 1 752 243,222 тыс. тенге, в том числе стоимость строительства 1 651 570,47 тыс. тенге. На 2024-2026 годы были выделены денежные средства на реализацию проекта, в том числе на 2024 год 520 млн. тенге. 21 марта 2024 года был заключён договор государственных закупок на выполнение строительно-монтажных работ по объекту с ТОО "НКО" (Усть-Каменогорск) на сумму 1 618 539 060,60 тенге, срок выполнения работ 9 месяцев (август - октябрь 2024 года, июнь - август 2025 года, август - октябрь 2026 года). 5 апреля 2024 года заключён договор государственных закупок на оказание инжиниринговых услуг по техническому надзору с ТОО "Актаустройэксперт" (Астана) на сумму 48 159 792,0 тенге. 22 апреля 2024 года заключён договор государственных закупок на оказание инжиниринговых услуг по авторскому надзору с ТОО "ПИП Костанайводпроект" на сумму 18 497 589,99 тенге. 25 апреля 2024 года было направлено уведомление о начале производства строительно-монтажных работ. Предоставлен график производства работ. На сегодняшний день проведены работы по выносу проекта в натуру и ведутся подготовительные работы