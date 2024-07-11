Дело в отношении Х., начальника кадровой и воспитательной работы в ДЧС, и Е., начальника отдела по ЧС Аулиекольского района, рассматривал районный суд. Первый обвинялся в получении взятки (ст. 366 ч. 3 п. 4 УК РК), а второй - в посредничестве во взяточничестве (ст. 368 ч.2 УК).

Как сообщает пресс-служба областного суда, Х. узнал, что у кандидатов К. и Д. при поступлении в Академию МЧС возникли сложности в прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией. Для реализации своего преступного умысла он попросил начальника и эксперта-психолога психофизиологической лаборатории помочь кандидатам в прохождении психофизиологического тестирования. Кандидаты успешно сдали тестирование и по заключению ВВК были признаны годными к поступлению на учебу.

- После чего Х. поручил начальнику отдела по чрезвычайным ситуациям Аулиекольского района Е. встретиться с родителями кандидатов и потребовать у них взятку в размере по 25 000 тенге за содействие в прохождении психофизиологического тестирования, - говорится в сообщении. - С использованием своего служебного положения Е., действуя в нарушение своих должностных обязанностей и выполняя роль посредника во взяточничестве, встретился с родителями кандидатов и получил денежные средства в размере по 25 000 тенге с каждого. В последующем Е. при личной встрече передал Х. указанные денежные средства.

Подсудимые в ходе процесса вину признали и раскаялись. При назначении наказания суд учел это и наличие у обоих малолетних детей в качестве обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание. А также то, что Х. И Е. активно способствовали раскрытию уголовного правонарушения. Отягчающим обстоятельствомстало совершение уголовного правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

- С учетом личности, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств по делу, суд назначил наказание в виде штрафа: Х. - в размере тридцатипятикратной суммы взятки - 1 750 000 тенге, Е. - в размере пятнадцатикратной суммы взятки - 750 000 тенге, - сообщает облсуд. - А также осужденным назначено дополнительное наказание в виде пожизненного запрета занимать должности на государственной службе.

В соответствии со статьей 49 УК РК они лишены специальных званий: Х. - капитана гражданской защиты и Е.- подполковника гражданской защиты.

Приговор еще не вступил в законную силу.