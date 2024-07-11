Проходчик погиб в шахте ССГПО в Рудном
Ксения РЕБИК
11 июля 2024, 11:28 | Происшествия
Несчастный случай произошел на шахте «Соколовская», принадлежащей Соколовско-Сарбайскому горно-обогатительному производственному объединению. Во время оборки заколов кусок горной массы отслоился и упал на рабочего, сообщает пресс-служба АО в своем Instagram.
Иллюстративное фото facebook.com/erg.ssgpo
- При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте - 280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью, - говорится в сообщении. - Коллектив и руководство АО «ССГПО» выражают соболезнование семье погибшего. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь.
По факту произошедшего проводится расследование.
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