На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу состоялся второй полуфинальный матч, в котором на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене путевку в финал разыграли сборные Англии и Нидерландов.

Сборную Англии в финал ЕВРО-2024 вывел гол на последней секунде основного времени нападающего Олли Уоткинса, признанного лучшим игроком матча / Фото championat.com

Финалисты прошлого чемпионата Европы англичане, став победителями группы «С», где их соперниками были сборная Сербии (1:0), сборная Дании (0:0) и сборная Словении (0:0), в 1/8 финала переиграли в дополнительное время сборную Словакии - 1:1, 1:0 (ДВ), а в четвертьфинале одержали победу над сборной Швейцарии в серии послематчевых пенальти - 1:1, 0:0 (ДВ), 5:3 (пенальти), выйдя в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд и в четвертый раз в своей истории.

Чемпионы Европы 1988 года нидерландцы играли в группе «D» со сборными Польши (2:1), Франции (0:0) и Австрии (2:3) и как лучшая третья команда турнира вышли в плей-офф, где в 1/8 финала разгромили сборную Румынии (3:0), а в четвертьфинале одержали победу над сборной Турции (2:1), в шестой раз став полуфиналистами чемпионата Европы.

Сборные Англии и Нидерландов встречались до этого полуфинала 32 раза: англичане побеждали в 13 матчах, а нидерландцы - в девяти, и еще 10 встреч завершились вничью. На чемпионатах Европы команды играли друг с другом дважды, но еще в прошлом веке. Тогда на ЕВРО-1968 нидерландцы в группе уверенно обыграли англичан со счетом 3:1, а также на групповом этапе ЕВРО-1996 уже англичане разгромили голландцев - 4:1.

Счет в полуфинальном матче в Мюнхене был открыт уже на 7-й минуте. Выступающий на правах аренды за немецкий клуб «РБ Лейпциг» полузащитник французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Нидерландов Хави Симонс на правом краю половины поля сборной Англии отобрал мяч у ее полузащитника Деклана Райса, добежал до штрафной площади англичан и, не входя в нее, точно пробил в левый верхний угол ворот - 1:0.

Капитан сборной Англии Гарри Кейн, забив с пенальти, стал лучшим бомбардиром стадии плей-офф чемпионатов Европы / Фото championat.com

Еще через семь минут нападающий сборной Англии Букайо Сака справа в штрафной площади получил передачу, сместился в центр и пробил по воротам. Но его удар заблокировал полузащитник Тейани Рейндерс. Мяч отскочил к нападающему «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейну, который слету в касание пробил по воротам над перекладиной, но при этом в момент удара попал ногой в выставленную ногу Дензела Думфриса. После вмешательства VAR в эпизод нидерландский защитник за это нарушение получил желтую карточку, а в ворота сборной Нидерландов был назначен 11-метровый штрафной удар. Пенальти исполнил сам пострадавший капитан англичан, пробив в левый нижний угол ворот впритирку со штангой так, что нидерландский голкипер Барт Вербрюгген, угадавший направление удара, дотянуться до мяча не сумел. Этот гол стал для Кейна шестым, забитым в плей-офф чемпионатов Европы, что является лучшим показателем в истории турнира, по которому он на один гол обошел француза Антуана Гризманна.

В середине тайма Думфрис в некотором роде реабилитировался за пенальти, остановив мяч на линии ворот после того, как английский полузащитник Фил Фоден, переиграв на правом краю штрафной площади несколько игроков сборной Нидерландов, в том числе и голкипера, пробил из пределов вратарской площадки в пустые ворота. Но виновник в пенальти в последний момент успел подстраховать своего вратаря.

А на исходе получаса игры Думфрис едва не вывел свою сборную вперед, но при розыгрыше углового удара на правом фланге попал мячом в перекладину, пробив головой после подачи Симонса. Правда, и англичане не остались в долгу, ответив через две минуты попаданием Фодена в стойку ворот после удара с той же точки, с которой в первом полуфинале забил 16-летний испанец Ламин Ямаль.

Сборная Англии больше атаковала во втором тайме, и на 79-й минуте Сака после прострела низом справа от лицевой линии защитника Кайла Уолкера послал мяч в ближний угол ворот. Но гол не был засчитан из-за офсайда у английского защитника. А когда секундомер на табло стадиона показывал 89 минут и 59 секунд, мяч все-таки пересек линию ворот сборной Нидерландов. Вышедший на 81-й минуте на замену полузащитник англичан Коул Палмер сделал с правого края передачу в штрафную площадь также вышедшему на замену одновременно с ним нападающему сборной Англии Олли Уоткинсу, и игрок «Астон Виллы», приняв первым касанием мяч, вторым касанием пробил справа из-под ноги нидерландского защитника Стефана де Врея точно в дальний нижний угол ворот - 2:1.

Сборная Англии вышла в финал чемпионата Европы второй раз подряд / Фото championat.com

И сборная Англии вышла в финал во второй раз в истории, причем на втором чемпионате Европы подряд. При этом англичане первыми в истории пробились в финал чемпионата Европы, проигрывая по ходу встречи во всех играх на стадии плей-офф. А сборная Нидерландов, таким образом, больше всех в истории проиграла в полуфиналах ЕВРО - в пяти из своих шести.

В решающем матче чемпионата Европы сборная Англии встретится со сборной Испании. Финал турнира состоится в воскресенье, 14 июля (00:00), и пройдет в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион».