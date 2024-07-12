Новость о том, что в областном центре скоро снесут последний кинотеатр советской эпохи «Казахстан», чтобы вместо него построить отель Novotel французской группы Accor, появилась практически во всех СМИ области в начале июля. Она носила рекламный характер, но корреспонденты «НГ» решили выяснить, кто дал разрешение на снос известного кинотеатра и строительство отеля в самом сердце города — Центральном сквере?

Мы также поинтересовались, в чьей собственности сейчас кинотеатр «Казахстан», сколько деревьев снесут под отель и парковку, соответствует ли будущая новостройка зонированию, указанному в Генеральном плане?

Практически ни на один наш вопрос мы не получили конкретного ответа, так как в отделе архитектуры и градостроительства акимата Костаная нам сообщили, что весь пакет документов на строительство отеля отсутствует.

- На 1,2,3 вопрос ( в чьей собственности сейчас кинотеатр «Казахстан», функционируют ли он как кинотеатр и когда планируют его снести - «НГ») Отдел информацией не располагает, - отметила в ответ на наш официальный запрос заместитель руководителя отдела архитектуры и градостроительства акимата Костаная Роза КЕНЕКБАЕВА. - Согласно пункту 22 «Правил организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства», утвержденных приказом Министра национальной экономики РК № 750, реализация проектов по строительству осуществляется на основании соответствующего права на земельный участок и следующими этапами. 1 - получение исходных материалов для разработки проектов строительства (кроме случаев выдачи исходных материалов вместе с земельным участком для строительства). 2 - разработка и согласование эскиза (эскизного проекта). 3 - разработка проектно-сметной документации (далее - проектирование) и проведение комплексной вневедомственной экспертизы проектов строительства (далее – экспертиза). 4 - уведомление органов, осуществляющих государственный архитектурно-строительный контроль и надзор о начале производства строительно-монтажных работ, осуществление строительно-монтажных работ. 5 - приемка и ввод в эксплуатацию построенного объекта. На сегодняшний день в Отделе отсутствует заявление на получение исходных материалов для разработки строительства отеля.

Вчера, 11 июля, в кинотеатре "Казахстан" еще показывали кино

На вопрос о том, возможно ли строительство отеля в Центральном сквере Костаная Кенекбаева ответила так:

- В Генеральном плане города Костаная, утвержденного Постановлением Правительства РК от 13 ноября 2020 г. №762, данный земельный участок расположен частично в рекреационной зоне (Р-1 – зелени общего пользования и спецназначения, городской парк отдыха), а частично в общественно-деловой зоне (ОЦ-1–системы общегородского центра), частично в пределах проектируемой красной линии.

Ответ вызвал еще больше вопросов, для прояснения которых мы направили новый запрос чиновникам.

Напомним, в 2015 году в Центральном сквере уже пытались вырубать деревья. Тогда кинотеатр "Казахстан" принадлежал ТОО «AMC СOST», которое планировало использовать прилегающую к зданию территорию в своих нуждах. Но вырубка деревьев привела к скандалу: возмутились не только жители, но и власти. Люди создали петицию, собрали подписи и выразили протест. Выяснилось, что участок частной фирме в 2013 году продал акимат. Бывший аким Костанайской области Нуралы Садуакасов тогда признал, что продали незаконно. И вырубку остановили. Спустя 10 лет новый частник планирует снести здание кинотеатра.

Кроме того, в 2007 году по распоряжению властей города снесли кинотеатр "Костанай", расположенный напротив ЦУМа, с самым большим экраном в Казахстане. Тогда чиновники тоже упорно заявляли, что "вопрос еще не решен". Сейчас на его месте находится ТРЦ Mart.

Фото Ольги ЛИХОГРАЙ