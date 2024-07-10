Корреспондент "НГ" сегодня, в 17.06, заметила дым недалеко от автобусной остановки "Арман", возле перекрестка пр. Кобланды Батыра и ул. Кубеева.

Спустя время, в 17.27, оказавшись уже на месте происшествия, увидела, что сгорел "УАЗ". Здесь также были автомобили скорой, пожарных и полиции. Медики пояснили корреспонденту "НГ", что пострадавших нет.

Пожарные, работавшие на месте, сообщили, что локализовали пожар примерно за пять минут, ликвидировали за 8 минут. Причины происшествия выясняются.



"НГ" также обратилась за комментариями в департамент полиции Костанайской области, ДЧС и управление здравоохранения. В облздраве подтвердили, что пострадавших нет. Ждем ответов от других ведомств.

Фото Ксении РЕБИК