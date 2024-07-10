Автомобиль горел в Костанае. Что известно на данный момент?
Андрей СКИБА
10 июля 2024, 18:15 | Государство
Корреспондент "НГ" сегодня, в 17.06, заметила дым недалеко от автобусной остановки "Арман", возле перекрестка пр. Кобланды Батыра и ул. Кубеева.
Спустя время, в 17.27, оказавшись уже на месте происшествия, увидела, что сгорел "УАЗ". Здесь также были автомобили скорой, пожарных и полиции. Медики пояснили корреспонденту "НГ", что пострадавших нет.
Пожарные, работавшие на месте, сообщили, что локализовали пожар примерно за пять минут, ликвидировали за 8 минут. Причины происшествия выясняются.
"НГ" также обратилась за комментариями в департамент полиции Костанайской области, ДЧС и управление здравоохранения. В облздраве подтвердили, что пострадавших нет. Ждем ответов от других ведомств.
Фото Ксении РЕБИК
Последние новости
10.07.24 22:14 Мошенничество и вымогательство - Как чаще всего нарушают закон в Костанайской области
10.07.24 20:47 Занимательные факты о подгузниках и продукции Huggies
10.07.24 20:30 На грани исчезновения без господдержки - Как будут сохранять популяцию костанайской породы лошадей, рассказал аким области
10.07.24 20:01 "По-человечески отнеситесь к бабушке" - Оценка участка в центре Костаная для выкупа по госнужде стала предметом судебного спора
10.07.24 19:21 Лицензия по поддельным документам - Двух жителей Костаная обвиняют в проведении незаконных пластических операций
10.07.24 17:19 "У нас нет людей" - Костанайскому конезаводу не хватает сотрудников. Что изменит новый закон?
10.07.24 14:07 Полиция назвала причину смерти 16-летней девушки, которую искали в Костанайской области
Комментарии к новости
Вы не можете отправить комментарий анонимно,
пожалуйста зарегистрируйтесь.
пожалуйста зарегистрируйтесь.