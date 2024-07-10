По прогнозам синоптиков, в четверг, 11 июля, на юге области ожидается небольшой дождь гроза, днём возможен град. В пятницу, 12 июля, ночью на западе, юге и востоке пройдут дожди, днём с грозами, особенно сильные, сопровождаемые шквалом и градом, прогнозируются на западе, северо и востоке области.

Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

В субботу, 13 июля, по всей территории области ожидаются грозовые дожди, на западе, севере и юге - сильные, кроме того, ожидаются шквал и град.

В Костанае в четверг осадки не прогнозируются, в пятницу и субботу пройдут дожди с грозами.

- Ночью в четверг по области будет 15-20 градусов, - сообщила "НГ" инженер-синоптик КФ РГП «Казгидромет» Назгуль КАЗИЕВА. - Днём воздух прогреется до 27-32, на юге ожидаем сильную жару - 35 градусов. В пятницу ночью термометры покажут 15-20°С, днём - 25-30°С. В субботу ночь будет ещё теплее - 18-23°С, в дневное время столбики термометров поднимутся до отметок 27-32°С.

В Костанае температурные показатели будут следующими. В четверг: ночью 16-18°С, днём 27-29 °С. В пятницу: ночью 17-19°С, днём 28-30°С. В субботу: ночью 18-20°С, днём 28-30°С.

В пятницу ожидается переменный восточный - юго-восточный ветер скоростью 9-14 м/с. В субботу ветер сохранит юго-восточное направление при средней скорости 9-14 м/с, прогнозируются периодические усиления до 15-20 м/с на западе, севере и востоке. В субботу восточный ветер 9-14 м/с, с усилениями на севере, западе и востоке до 15-20 м/с, отдельные порывы достигнут скорости 23 м/с.



