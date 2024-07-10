Участок, на котором стоит дом № 135 на пр. Абая, стал предметом судебного разбирательства. Постановлением акима Костаная от 14 сентября 2023 года было инициировано принудительное отчуждение участка и находящихся на нем построек "для государственных нужд".

Дом расположен почти в самом центре города и со всех сторон окружен новыми многоэтажками. Рядом обустроили небольшую парковую зону, для которого и понадобилась земля под домом № 135. Самым больным ожидаемо стал вопрос о стоимости выкупа.

Решением городского суда 4 мая 2024 года был удовлетворен иск акима Костаная с выплатой владельцу дома Олегу ГЛУХЕНЬКОМУ 34 006 980 тенге. Сумму компенсации определила экспертиза ТОО "Stella+". Но с таким решением не согласился аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Он подал апелляционную жалобу в областной суд с просьбой снизить сумму выплат до 25 млн тенге.

Олег Глухенький раньше жил со своей семьей в соседнем доме, который 3 года назад выкупило ТОО "БК-Строй" для строительства многоэтажек. Мужчина остался доволен сделкой, ведь взамен получил сразу две квартиры. А вот его родственнице, 84-летней пенсионерке Валентине Поповой повезло куда меньше. Она живет в доме № 135 вместе с дочкой и внуком. И этот дом перестал быть интересен частному застройщику, как только стало известно о принудительном изъятии. Когда же началось строительство новых многоэтажек, пенсионерка, опасаясь мошенников, оформила дом на Олега Глухенького. Он подчеркивает, что предлагаемых акиматом 25 млн никак не хватит на покупку нового жилья для пенсионерки, ее дочери и внука.

- Мне не нужен ни этот дом, ни эти деньги, - сказал 9 июля в областном суде Глухенький. - Мне уже дали за мой дом двухкомнатную и трехкомнатную квартиры в Жана кала. А им почему-то не повезло.

Как заявила адвокат Татьяна ТАТАРНИКОВА, она не понимает, почему акимат оспаривает справедливо назначенную судом компенсацию и пытается снизить сумму и без того небольших выплат семье пенсионерки за единственное жилье.

- Сумма в 33 млн - это минимум, чтобы можно было купить что-то равноценное дому площадью 90 кв. м, - сказала Татарникова. - Из трех проведенных оценок наиболее обоснованной считаем оценку ТОО "Stella+". Она отражает не только стоимость участка и жилого дома, но и убытки, понесенные при переезде. Другие оценки имеют неточности. Одна из них оценивает только земельный участок, игнорируя сам дом.

Евгений Гурневич живет в этом доме с мамй и бабушкой с самого рождения

- По-человечески отнеситесь к бабушке, - добавил внук пенсионерки Евгений ГУРНЕВИЧ. - Это не мы пришли к акимату с просьбой дать нам квартиру, это акимат пришел к нам! Суд первой инстанции нашел компромисное решение. Мы не просим каких-то больших сумм: как нам посчитали, на том мы и настаиваем.

Представитель акима Костаная по доверенности Али ФАРАДЖЕВ сказал в суде, что претендовать на компенсацию может только собственник жилья - Олег Глухенький. А он уже получил две квартиры за свой дом, плюс получит денежную компенсацию за дом пенсионерки.

- Мы также не согласны с оценкой ТОО "Stella+", - сказал Фараджев. - В этой оценке представлен ряд аналогичных домов. Отмечу, что ссылки на эти дома, указанные в документах, либо не работают, либо имеют расхождения по характеристикам строений. Поэтому мы относимся к этой оценке скептически и полагаем ее недостоверным доказательством.

Областной суд, выслушав стороны, оставил решение городкого суда без изменений, апелляционную жалобу акима Костаная - без удовлетворения. Выкуп дома № 135 обойдется бюджету в 34,1 млн тенге.

Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в Верховном суде РК.

Фото Георгия ГОВОРОВА