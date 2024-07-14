Каждый год в Костанайской области регистрируются сотни случаев пропажи людей. Исчезновение человека - не просто статистика, это личная трагедия, оставляющая членов семьи и друзей в шоке и неизвестности. Почему это происходит и как обезопасить своих родных рассказал "НГ" инфорг ДПСО "Регион 10" Алексей ПОЛЯК.

Алексей Поляк

- Каковы основные причины исчезновения людей?

- Пропажа может быть вызвана разными обстоятельствами. Например, уход из дома по собственной воле. Часто это происходит у подростков из-за конфликтов в семье или желания начать новую взрослую жизнь. Несчастные случаи - сюда относятся утонувшие, пропавшие в лесах или горах. Психические и физические болезни - деменция, амнезия, другие расстройства. Социальные факторы - бездомность, потеря связи с близкими, бедность и изоляция. Каждая из этих причин требует особого подхода к поисковой операции.

- Есть ли какие-то факторы риска: возраст, сезонность?

- В группе риска - подростки и старики. Определенный рост числа пропавших наблюдается зимой и летом из-за увеличения активности, изменяющихся погодных условий и социальных факторов.

- Как обезопасить близких?

- Чтобы защитить родных, особенно из группы риска (подростки, пожилые люди, люди с психическими или физическими заболеваниями), важно поддерживать открытый диалог, обеспечивать безопасную среду, контролировать онлайн-активность. Полезно использовать gps-трекеры. Необходимы психологическая поддержка и регулярное обновление фотографий и данных.

Волонтеры ДПСО Регион 10

- Что делать при исчезновении родственника?

- Действовать нужно быстро и организованно. Не ждите, обратитесь с заявлением в полицию сразу, как только станет понятно, что человек пропал. Следом свяжитесь с волонтерами, которые занимаются поиском БВП. Важно! Не скрывайте данные, говорить нужно все. От этого зависит очень многое, результат поиска тоже.

- От чего зависит успех поисковой операции?

- Множество факторов могут облегчить или наоборот, усложнить процесс.

1. Время реакции. Чем раньше подано заявление о пропаже, тем выше вероятность найти человека. Первые 24-48 часов считаются критическими. Быстрая мобилизация служб и волонтеров увеличивает шансы на успех.

2. Детальная информация о пропавшем: точное описание внешности, одежды, привычек, возможных маршрутов, последних действий и контактов.

3. Общественное внимание и помощь. Массовое оповещение и распространение информации через СМИ, социальные сети, ориентировки.

4. Природные и климатические особенности. Тяжелые погодные условия, сложный рельеф, лесные массивы или водные преграды затрудняют работу. Все эти факторы в совокупности определяют насколько быстро и эффективно будет проведен поиск пропавшего человека.

В большинстве случаев исчезнувших людей удается найти, хотя некоторые остаются в списках пропавших без вести на длительный срок.

В поисках пропавших людей волонтеры исследуют каждый уголок, включая реки и озера.

- Расскажите о запомнившихся случаях из поисковой практики.

- Запомнились поиски девочки Мадины, которые, к сожалению, закончились трагически. Было очень много техники, военных и просто людей. Что, кстати, создавало трудности для спасателей. Большая толпа добровольцев была неуправляема. Они никого не слушали, делали, что им хотелось. Некоторые вообще приезжали для того чтобы заснять видео, хайпануть так сказать.

От редакции: Пропажа родного человека - испытание, с которым может столкнуться каждый. Соблюдение мер предосторожности - шанс спасти жизнь и предотвратить трагедию. Пусть ваши близкие всегда будут рядом и в безопасности.

Фото из личного архива Алексея Поляка