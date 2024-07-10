На стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене состоялся первый полуфинальный матч проходящего в Германии чемпионата Европы по футболу.

Сборная Испании - первый финалист ЕВРО-2024 / Фото championat.com

Первую путевку в финал в нем разыграли чемпионы мира 2010 г. и трехкратные чемпионы Европы (1964, 2008, 2012 гг.) сборная Испании и двукратные чемпионы мира (1998, 2018 гг.) и Европы (1984, 2000 гг.) сборная Франции.

На пути к своему второму подряд полуфиналу на чемпионате Европы сборная Испании одержала победы в группе «В» над сборными Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0), единственной из всех сборных показав максимальный результат на групповом этапе. В 1/8 финала она разгромила дебютантов чемпионата Европы сборную Грузии (4:1), а в четвертьфинале на исходе дополнительного времени вырвала победу у сборной Германии - 1:1, 1:0 (ДВ).

Сборная Франции заняла второе место в группе «D», переиграв сборную Австрии (1:0) и сыграв вничью со сборными Нидерландов (0:0) и Польши (1:1), в 1/8 финала одержала победу над сборной Бельгии (1:0), а в четвертьфинале, не забив голов ни в основное, ни в дополнительное время, победила сборную Португалии в серии послематчевых пенальти - 0:0, 0:0 (ДВ), 5:3 (пенальти).

Эти сборные встречались в плей-офф чемпионатов Европы трижды, и каждый раз побеждавшая команда становилась затем чемпионом Европы. Так, в 1984 году французы победили сразу в финале (2:0) и в 2000 году в четвертьфинале (2:1), а испанцы победили в четвертьфинале в 2012 г. (2:0) и потом завоевали трофей.

Не забив ни одного гола с игры за пять матчей чемпионата Европы 2024 года, сборная Франции забила-таки в полуфинале уже на 8-й минуте. Получивший на левом фланге мяч Килиан Мбаппе вошел в штрафную площадь сборной Испании и сделал заброс на дальнюю штангу, откуда нападающий клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Рандаль Коло Муани в прыжке перевел мяч в сетку ворот.

16-летний нападающий сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим игроком матча со сборной Франции / Фото championat.com

Но через тринадцать минут нападающий клуба «Барселона» и сборной Испании Ламин Ямаль из-за пределов штрафной площади метров с 25-ти почти по центру пробил обводящим ударом в левый верхний угол ворот, и мяч от штанги залетел в сетку - 1:1. А Ямаль стал первым 16-летним футболистом, забившим на чемпионате Европы.

Гол полузащитника Дани Ольмо вывел сборную Испании в финал чемпионата Европы / Фото championat.com

И практически тут же на 25-й минуте после атаки сборной Испании по правому краю ее защитник Хесус Навас подал верхом в штрафную площадь, французский защитник Вильям Салиба в падении с линии вратарской площадки выбил мяч головой. Однако его перехватил в штрафной площади полузащитник немецкого клуба «РБ Лейпциг» и сборной Испании Дани Ольмо, переиграл французского полузащитника Орельена Тчуамени и от правого угла вратарской площадки пробил в дальний угол ворот. Мяч пролетел мимо голкипера Мика Меньяна и от ноги французского защитника Жюля Кунде влетел в сетку - 2:1.

По существу, это был автогол, который все же записали на Ольмо, который стал первым футболистом в истории сборной Испании, забившим в трех матчах плей-офф подряд на чемпионатах Европы.

А испанцы, сыграв затем надежно в обороне, довели матч до победы, став первыми финалистами ЕВРО-2024. Испанские футболисты в пятый раз в истории чемпионатов Европы примут участие в решающем матче турнира. При этом, забив 13 голов на этом чемпионате Европы, сборная Испании повторила свой рекорд на ЕВРО-2020.

Сегодня, 10 июля, на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде состоится второй полуфинальный матч (00:00), в котором путевку в финал турнира разыграют сборные Нидерландов и Англии.

Финальный же матч турнира пройдет 14 июля на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.