10 июля 2024, 14:19

Уважаемая редакция "НГ", жители г. Тобыл приглашают вас сегодня в 18 часов по адресу 40 лет Октября, 57 на сход по поводу ремонта дороги, которую не ремонтируют уже около года и обещают еще года три не делать.

Также приглашаем всех желающих на сход и СМИ для освещения данного вопроса.

Ну и, конечно, чтобы вы задали вопрос чиновникам: когда же сделают в нормальное состояние улицу 40 лет Октября в г. Тобыл.