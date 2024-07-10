Сход жителей в городе Тобыл у магазина "Маяк"
Fasd
10 июля 2024, 14:19
Уважаемая редакция "НГ", жители г. Тобыл приглашают вас сегодня в 18 часов по адресу 40 лет Октября, 57 на сход по поводу ремонта дороги, которую не ремонтируют уже около года и обещают еще года три не делать.
Также приглашаем всех желающих на сход и СМИ для освещения данного вопроса.
Ну и, конечно, чтобы вы задали вопрос чиновникам: когда же сделают в нормальное состояние улицу 40 лет Октября в г. Тобыл.
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