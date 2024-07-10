Изменение в 18 маршрутах связано с ремонтом на перекрестке Алтынсарина-Тәуелсіздік. Ремонтные работы, а соответственно и изменения в схеме движения, по сообщению отдела ЖКХ, должны были начаться уже утром 10 июля. Но, по наблюдениям корреспондента "НГ", как минимум часть автобусов сегодня ездила по старым маршрутам.

Так или иначе сроки работ на этом перекрестке заявлены до 14 июля. И в связи с этим изменения в схемы движения внесены в 18 маршрутов: №№ 8, 10, 11, 12, 7, 18, 18а, 21, 24, 25, 42, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 120.

Еще два автобуса №№ 3 и 5 изменят свои маршруты с 12 по 14 июля в связи с перекрытием участка дороги на ул. Герасимова на время работ на внутриквартальных тепловых сетях.