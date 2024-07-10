10 июля 2024, 09:56

Здравствуйте! Год назад в армии избили до смерти призывника из Атырау. В этом году за 2 недели до присяги после избиения попал в реанимацию и до сих пор в тяжелом состоянии находится призывник из Костаная...

До каких пор это будет продолжаться, что парней убивают в армии в мирное время, их калечат, вымогают деньги... И никто этому не может противостоять...

Сейчас официально по области Костанайской числится 1500 уклонистов. по республике 30000 человек... это ли не показатель привлекательности нашей срочной службы в армии...

Сейчас ваших сыновей избивают, измываются, калечат, вымогая денежные средства. Где вы, отцы, которые уже отслужили в этом бардаке, вы же все знаете, как там все это происходит. Пока вы молчите, вы тоже причастны к смерти этих парней...

Почему в Китае нет срочной службы, а есть 2-недельный курс? Там желающих попасть в армию больше, чем нужно. Дают баснословные взятки, чтобы туда попасть...

Почему у нас бегают от армии любыми путями?

Слишком много вопросов..

Я считаю, что в последней трагедии военком кустанайского военкомата должен поступить как офицер. Он мне лично раскрашивал, что побоев нет, лучше чем на воле. Кто он после этого ? И пока не будут снимать погоны до министра обороны, такое будет происходить... Сейчас ударили неудачно и стало заметно. Но бьют всегда...