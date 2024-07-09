Порыв на подземной теплосети Д 300 мм в тепловой камере ТК25.04 (возле дома по адресу мкрн. Юбилейный, 33) ГКП "КТЭК" обнаружили сегодня, 9 июля. Для устранения порыва теплокомпания отключит горячее водоснабжение в этом районе на полутора суток - с 24:00 9 июля до 8:00 11 июля.

Иллюстративное фото freepik.com

Под отключение попадут 25 многоквартирных жилых домов и несколько соцобъектов:

- мкр. Юбилейный №10,11,21,22,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,43,44,46,47,48,49,50;

- общеобразовательная школа;

- смарт-центр;

- ледовый дворец;

- Жастар сарайы.

Напомним, ранее в теплокомпании сообщили об отключении горячего водоснабжения в 78 многоэтажных домах в связи с капитальным ремонтом тепломагистрали ТМ-19 по ул. Воинов-Интернационалистов.