78 многоэтажек остались без горячей воды на несколько дней в Костанае
Ксения РЕБИК
Отключение горячего водоснабжения в нескольких микрорайонах города произошло из-за подготовки к новому отопительному сезону. ГКП "КТЭК" необходимо выполнить капитальный ремонт тепломагистрали ТМ-19 по ул. Воинов-Интернационалистов, сообщает пресс-служба теплокомпании.
Иллюстративное фото freepik.com
Работы запланированы на ближайшие несколько дней - с 9 по 13 июля. В связи с работами временно отключают горячее водоснабжение в 78 многоквартирных жилых домах.
|
№
|
Количество домов
|
Адреса
|
1
|
16
|
Мкр. №9 дома: №1, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 6, 7, 7/1, 8, 9, 10, 14
|
2
|
10
|
Ул. Баймагамбетова № 3А, 3Б, ул. В.Интернационалистов № 10, 12, 14, 16, ул. Садовая № 75/9, 75/10, 79, 81.
|
3
|
26
|
Мкр.№ 8 дома №: 1, 1А, 2, 3, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 19/1, 22, 23, 24, 25, 14А, 15
|
4
|
1
|
Мкр. №6 дом №: 106
|
5
|
25
|
Мкр. №7 дома №: 1, 1/1, 2, 3, 4, 4А, 6, 8, 8А, 9, 9Б, 9/1, 11, 11А, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17Б, 17Б-1корп., 21, 25, ул. Арыстанбекова № 6
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78
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