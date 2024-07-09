Как сообщила "НГ" жительница Костаная, группы школьников в городских автобусах она видит в основном в час пик - с 9:00 до 10:00.

- Едут сразу по 2-3 класса, занимая все места, толкая всех! - возмущается читательница. - Люди едут на работу, им ещё весь день работать! Едут пожилые, некуда ни сесть, ни встать! А автобусы полностью заполнены детьми. Ещё и ко всему шум гам, находишься просто в улье, а не в общественном транспорте. Приезжаешь на работу, уже как выжатый лимон после такого!

Фото читательницы "НГ"

- Когда детей перевозят на специально выделенном для этого транспорте, то, как минимум, на автобусах устанавливают оповещающие таблички и водители, зная, что везут детей, стараются рядом с таким транспортом быть внимательнее и не совершать опасных маневров. - пишет еще одна читательница. - А когда дети едут в обычном городском автобусе, то никто не проявляет особой осторожности.