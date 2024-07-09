«Ни сесть, ни встать!» - На переполненные школьниками автобусы жалуются пассажиры в Костанае. А где спецавтобусы для детей?
Андрей СКИБА
Как сообщила "НГ" жительница Костаная, группы школьников в городских автобусах она видит в основном в час пик - с 9:00 до 10:00.
- Едут сразу по 2-3 класса, занимая все места, толкая всех! - возмущается читательница. - Люди едут на работу, им ещё весь день работать! Едут пожилые, некуда ни сесть, ни встать! А автобусы полностью заполнены детьми. Ещё и ко всему шум гам, находишься просто в улье, а не в общественном транспорте. Приезжаешь на работу, уже как выжатый лимон после такого!
Фото читательницы "НГ"
"НГ" спросила пресс-службу управления образования Костанайской области - можно ли перевозить детей по городу в арендованных автобусах и специализированном транспорте.
В ведомстве отметили, что во время учебного года ежедневным подвозом в области охвачены 2916 детей, из которых 2567 - ежедневным, а остальные - еженедельным. В школьном автобусном парке сейчас 144 единицы.
- Особенность нашего региона в том, что у нас большое количество сельских школ, в том числе малокомплектных, - сообщили в управлении образования. - Автобусный парк необходимо регулярно обновлять, так как от этого зависят жизнь и безопасность детей, которые каждый учебный день ездят в школу. Поэтому все закупаемые автобусы и микроавтобусы направляются в сельские регионы.
В 2023 году в лизинг закупилио 30 новых школьных автобусов на 1,1 млрд тенге. Направили их в Алтынсаринский, Амангельдинский, Денисовский, Джангельдинский, Камыстинский, Карабалыкский, Костанайский, Мендыкаринский, Узункольский, Федоровский и Б. Майлина районные отделы образования в соответствии с потребностью. В 2024 году 4 микроавтобуса направили в Карабалыкский, Костанайский, Мендыкаринский и Федоровский районные отделы образования, на их закупку выделили 77,5 млн тенге.
- При этом школы и организации образования области в случае организованных выездов на соревнования и конкурсы перемещаются согласно приказу в сопровождении представителей дорожной полиции, в том числе на автобусах и микроавтобусах школ во внеучебное время, - отметили в управлении. - Школы Костаная имеют возможность обеспечивать перемещение детей при организованных выездах транспортом за счет подушевого финансирования.
При этом в ведомстве отметили, что вопрос о предоставлении городскому отделу образования отдельных автобусов для выездов по городу не является первоочередным.
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