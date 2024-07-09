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Два грузовика с сеном горели ночью на трассе в Костанайской области

Ксения РЕБИК

9 июля 2024, 10:28 |  Происшествия

Инцидент произошел сегодня, 9 июля, ночью на трассе в Аулиекольском районе, возле села Аулиеколь. Загорелись две грузовые машины, в прицепы которых было загружено сено общим весом 25 тонн. Спасателям о пожаре стало известно в 2:17.

- Силами МЧС пожар площадью 60 кв. м ликвидирован полностью, - сообщает пресс-служба ведомства. - Время ликвидации - 5:45.

Пострадавших в результате происшествия нет. Причину пожара устанавливают специалисты.

Фото предоставлено пресс-службой ДЧС КО