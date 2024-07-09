Казахстанский институт стратегических исследований провел опрос 8 000 респондентов из 17 областей страны и трех мегаполисов. Исследование показало, что президенту РК доверяют 77,1% опрошенных. Согласны ли вы с таким результатом? Да. Граждане страны одобряют реформы, направленные на рост их благополучия.

Да. В Казахстане всегда доверяют главе государства, независимо от его фамилии.

Нет. По моим наблюдениям, уровень доверия президенту Казахстана существенно ниже.

Нет. Нельзя делать выводы о всем населении страны на основании опроса 8 000 человек.

