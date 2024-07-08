Казахстанский выпускник Ерасыл Уалиев сообщил на своей странице в TikTok, что набрал "рекордный" один балл по результатам Единого национального тестирования (ЕНТ), передает Tengri Life.

©️ TikTok/erasyl.ualievv

В качестве доказательства абитуриент выложил в соцсеть фото бланка, на котором зафиксирован результат ЕНТ. Судя по снимку, молодой человек заработал единственный балл за грамотность чтения.

Публикация набрала огромное количество комментариев. Некоторые пользователи в шутку предположили, что набрать на ЕНТ один балл на самом деле сложнее, чем 140 максимальных баллов.

Позже выпускник записал видео, где объяснил пользователям, почему решил таким образом сдать тестирование. По словам парня, своим поступком он хотел показать сверстникам, что жизнь не заканчивается после сдачи ЕНТ.

- Успех в жизни не зависит от количества баллов, набранных на ЕНТ, - заявил он.