Состоялись игры второго тура группового этапа Кубка лиги - нового казахстанского турнира по футболу. «Тобол», выступающий в группе «В» и уступивший на старте турнира в гостях «Женису» (0:2), встречался в Костанае с «Актобе», одержавшим победу в первом туре над «Кайсаром» (2:0).

Приз лучшего вратаря сезона-2023 в руках Стаса Покатилова / Фото vk.com/fctobol

Менее недели назад «Актобе» в заключительном туре первого круга чемпионата Казахстана среди команд Премьер-лиги принимал на своем поле «Тобол», и костанайский клуб одержал победу со счетом 4:3. После этого матча Нурбол Жумаскалиев был утвержден главным тренером костанайского «Тобола». Также после этого матча по обоюдному согласию сторон «Тобол» покинул итальянский нападающий Годберг Купер.

По сравнению с матчем чемпионата, команды выставили на поединок Кубка лиги значительно измененные составы. На поле стадиона «Центральный» в стартовом составе «Тобола» вышли Султан Бусурманов, выведший команду с капитанской повязкой, Аманжол Бакитжанов, Роман Божко, Иван Миладинович, Ермек Абдулла, Нургайни Бурибаев, Бейбит Галым, Радослав Цонев, Нурбол Жумаделов, Руслан Валиуллин и Алибек Жайлаубаев.

Перед началом встречи состоялась церемония награждения лучшего вратаря чемпионата Казахстана сезона-2023, которым признан Стас Покатилов. А почетную награду, носящую имя известного казахстанского вратаря Куралбека Ордабаева, от лица Казахстанской футбольной лиги вручил ему тренер вратарей «Тобола» Евгений Набоченко.

Подачу в штрафную площадь «Актобе» выполняет Руслан Валиуллин / Фото vk.com/fctobol

Активно начавшие встречу хозяева нанесли первый удар по воротам уже на 6-й минуте. Валиуллин, получив мяч из центра, сделал подачу слева в штрафную площадь. Защитник актобинцев Аскербек Байдалинов головой выбил мяч, тот полетел на правый край штрафной площади, откуда Жайлаубаев пробил слету в дальний угол ворот, но голкипер гостей Евгений Ситдиков в броске отбил его. На 10-й минуте Галым с правого края от центральной линии сделал длинный заброс в центр на ход Бакитжанову, который, войдя в штрафную площадь, отдал мяч налево Валиуллину, а тот от угла вратарской площадки в касание нанес удар по воротам. И вновь надежно сыграл голкипер «Актобе», выбивший мяч из правого от себя угла. Через три минуты «Тобол» заработал штрафной удар на левом фланге, но после подачи Цонева голкипер выбил мяч буквально с головы Божко. Не прошло и минуты, как хозяева заработали штрафной удар уже на правом фланге. И после подачи Бурибаева от боковой линии во вратарскую площадку Ситдиков, опередив Миладиновича, выбил мяч кулаками.

«Актобе» же нанес первый удар в створ ворот хозяев на 24-й минуте, после того как нападающий Досжан Арыстанов вошел справа в штрафную площадь и с острого угла пробил под перекладину, но Бусурманов отбил мяч. «Тобол» ответил на это дальним ударом Божко, пробившим по центру почти от центрального круга в левый нижний угол ворот, но голкипер поймал мяч. На 29-й минуте Валиуллин от центральной линии сделал передачу вдоль левой боковой линии Галыму, который переиграл полузащитника гостей Нурлыбека Кашканкула, вошел в штрафную площадь и вдоль ее линии отдал мяч в центр Цоневу, который вторым касанием пробил в левый угол ворот. И на этот раз не спас «Актобе» и бросок Ситдикова - 1:0.

Через две минуты опасный момент возник у ворот «Тобола», когда оставшийся без опеки Кашканкул получил мяч из центра на правом краю штрафной площади и с острого угла пробил в дальний угол ворот, но Бусурманов ногой выбил его на угловой. На 37-й минуте Бурибаев перехватил перед штрафной площадью гостей выбитый Ситдиковым мяч, который отлетел на левый край к Бакитжанову. Тот, пройдя двух игроков «Актобе», вернул его Бурибаеву, нанесшему с подступов к штрафной площади удар в правый нижний угол ворот. Но голкипер гостей в падении поймал мяч. А на последней минуте тайма гости организовали быстрый выпад, после которого полузащитник Дидар Онгарбаев с правого края штрафной площади костанайцев сделал прострел низом во вратарскую площадку. Бусурманов в падении не дотянулся до мяча, который после удара еще одного игрока средней линии актобинского клуба Бейбарыса Иманкула, пробившего по воротам в падении в борьбе с Абдуллой, попал в левую крестовину ворот.

На второй тайм в составе «Тобола» на поле вышли Максим Кононенко, заменивший Миладиновича, и Азамат Зинадин вместо Бурибаева. И уже на второй минуте тайма Абдулла, перехватив мяч после паса соперника, от центральной линии с правого края сделал передачу в центр на ход Жумаделову, который, убежав от Байдалинова, переиграл еще одного защитника гостей Диаса Ондасынова и, войдя в штрафную площадь, пробил в левый угол ворот мимо голкипера - 2:0.

Автор первого гола в ворота «Актобе» Радослав Цонев / Фото vk.com/fctobol

После часа игры мяч побывал и в сетке ворот «Тобола», но после просмотра повтора момента арбитр встречи Рустам Омаров из Алматы отменил гол, определив нарушение правил при отборе мяча гостями у Абдуллы. На 65-й минуте в составе «Тобола» произошла еще двойная замена, и вместо автора первого гола вышел Тимур Игубаев, а Валиуллина сменил Шахмурза Адырбеков.

Костанайский клуб по-прежнему больше владел мячом, и поменяв на 79-й минуте на Диаса Нурканова автора и второго гола, уверенно довел встречу до победы.

После матча наставник молодежной команды «Тобола» Виталий СТАРНОВСКИЙ сказал:

- В первую очередь хочется поздравить всех, кто пришел поболеть за нашу команду, с уверенной победой. Игра с «Актобе» стоит особняком, и всегда игры с этой командой получаются зрелищными. У нас сегодня был смешанный состав - был сплав молодости и опытных игроков. «Актобе» тоже играл не основным составом. Была добротная качественная игра. Радует, что сегодня второй гол забил наш молодой воспитанник. Это говорит о том, что у нас есть хорошая молодежь, которая развивается. В дальнейшем, думаю, это будут игроки основного состава.

Во втором матче в группе «В» «Женис» переиграл в Кызылорде «Кайсар» со счетом 1:0 и стал единственной командой среди 16 участников Кубка лиги, не потерявшей очки после двух туров.