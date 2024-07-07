Касым-Жомарт Токаев подписал конституционный закон О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан, сообщил официальный сайт Президента РК Akorda.kz.

Фото сайта Akorda.kz

Большинство норм закона касаются судебной системы. Так, создаются три самостоятельных кассационных суда в столице: по уголовным, гражданским и административным делам. Кассация (лат. Cassatio отмена, уничтожение) - процессуальная деятельность в праве, выражающаяся в проверке вышестоящими судами законности постановлений суда, вступивших в законную силу.

В этой связи пересмотрен состав судебного жюри, который будет состоять из 13 судей и двух представителей юридического сообщества. Также пересмотрен состав комиссии по качеству правосудия. Она будет состоять из девяти действующих судей и двух судей в отставке.

Наряду с этим, приняты нормы по вопросу привлечения судьи к дисциплинарной ответственности за грубое нарушение законности при рассмотрении судебных дел и материалов.

Как сообщалось, данный закон был инициирован депутатами парламента с участием заинтересованных госорганов, а также представителей научной и юридической общественности.

Целью поправок является дальнейшее развитие судебной системы путем совершенствования правовых механизмов, направленных на повышение качества отправления правосудия, профессионализма судейского корпуса, их ответственности и независимости.

Предлагается ввести новый механизм проверки судебным жюри материалов дисциплинарного дела в отношении судьи по каждому факту грубого нарушения законности при рассмотрении судебного дела. Оценку профессиональной деятельности судьи впервые предложено проводить по результатам 3 лет работы, а не 1 года, как предусмотрено в действующих нормах.

Ряд поправок направлен на усиление прав и социальных гарантий судей с точки зрения обеспечения их независимости. Действующий закон дополняется нормами, предоставляющим судье права на ознакомление со всеми материалами до их направления в судебное жюри, а также на личное участие в рассмотрении дисциплинарного дела либо через представителя.

Предусмотрены поправки, касающиеся размера выплаты пожизненного содержания судьям в отставке. Максимальный размер ежемесячного пожизненного содержания судьи, пребывающего в отставке, не должен превышать 65% от должностного оклада на последней занимаемой должности судьи.

Исключается порог выплаты пожизненного содержания судей в размере 109 МРП (1 месячный расчетный показатель равен 3692 тенге).