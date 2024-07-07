На проходящем в Германии чемпионате Европы по футболу завершились четвертьфинальные матчи стадии плей-офф.

Третий участник полуфинала определялся на стадионе «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе в матче между финалистами прошлого чемпионата Европы сборной Англии и во второй раз в своей истории дошедшей до четвертьфинала сборной Швейцарии.

Сборная Англии в четвертый раз вышла в полуфинал ЕВРО / Фото championat.com

Англичане стали победителями группы «С», где их соперниками были сборная Сербии (1:0), сборная Дании (0:0) и сборная Словении (0:0). В четвертьфинале сборная Англии в дополнительное время переиграла команду Словакии (1:1, 1:0 ДВ).

Швейцарцы вышли в плей-офф со второго места в группе «А», где их соперниками были сборные Венгрии (3:1), Шотландии (1:1) и Германии (1:1). А в 1/8 финала сборная Швейцарии заставила сложить полномочия чемпионов Европы итальянцев (2:0) и во второй раз подряд вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

В истории противостояний этих сборных, насчитывающей 31 матч, на счету сборной Англии 22 победы, а сборная Швейцарии побеждала лишь три раза, и еще шесть матчей завершились вничью.

Первый тайм четвертьфинального матча ЕВРО-2024 прошел при небольшом территориальном преимуществе англичан, которые нанесли пять ударов, на что швейцарцы ответили двумя, но при этом в створ ворот никто не попал. Во втором тайме уже сборная Швейцарии владела игровым преимуществом и на 75-й минуте открыла счет.

Защитник швейцарцев Фабиан Шер на правом краю сделал передачу в штрафную площадь нападающему Дану Ндое, тот прострелил низом во вратарскую площадку, и на дальней штанге нападающий клуба чемпионата Франции «Монако» и сборной Швейцарии Брель Эмболо в борьбе с английским защитником Эзри Консой в падении переправил мяч в сетку ворот.

Нападающий сборной Англии Букайо Сака признан лучшим игроком матча со сборной Швейцарии / Фото championat.com

Англичане через пять минут нанесли первый удар в створ ворот сборной Швейцарии, и этот удар завершился голом. Нападающий «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака, получив на 80-й минуте мяч у правого угла штрафной площади от полузащитника Деклана Райса, сместился вдоль линии ближе к центру и пробил в дальний нижний угол с рикошетом от штанги.

И матч перешел в дополнительное время, в котором на 95-й минуте голкипер швейцарцев Ян Зоммер спас свою сборную, в броске выбив мяч из левого от себя угла после удара метров с 30-ти Райса. А еще на 117-й минуте после подачи с углового на правом фланге вышедшего на замену швейцарского полузащитника Шердана Шакири мяч попал в ближнюю крестовину.

Судьба путевки в полуфинал решилась в серии послематчевых пенальти, в которой при первом же ударе голкипер клуба «Эвертон» и сборной Англии Джордан Пикфорд отбил мяч, посланный защитником английского клуба «Манчестер Сити» и сборной Швейцарии Мануэлем Аканджи в левый от него угол ворот. А англичане реализовали все свои попытки и одержали победу в четвертьфинале - 1:1, 0:0 (ДВ), 5:3 (пенальти), выйдя в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд и в четвертый раз в своей истории.

Четвертого участника полуфинала и соперника сборной Англии определяли на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине чемпион Европы 1988 года сборная Нидерландов и бронзовый призер ЕВРО-2008 сборная Турции.

Нидерландцы играли в группе со сборными Польши (2:1), Франции (0:0) и Австрии (2:3) и в статусе лучшей третьей команды вышли в плей-офф, где в 1/8 финала разгромили сборную Румынии (3:0). И впервые с 2008 года сборная Нидерландов вышла в четвертьфинал чемпионата Европы.

Турецкие футболисты заняли второе место в группе «F», где их соперниками были сборные Грузии (3:1), Португалии (0:3) и Чехии (2:1), а в 1/8 финала одержали победу над сборной Австрии (2:1).

Нидерландские и турецкие футболисты встречались до этого четвертьфинала 14 раз, сборная Нидерландов одержала шесть побед, сборная Турции - четыре и четыре матча завершились вничью.

Сборная Нидерландов больше владела мячом в первом тайме четвертьфинального матча, а счет в нем открыла сборная Турции. На 36-й минуте после розыгрыша углового удара на левом фланге турецкий полузащитник Арда Гюлер подобрал мяч за штрафной площадью и от ее правого угла выполнил подачу на дальнюю штангу, а защитник клуба «Фенербахче» и сборной Турции Самет Акайдын в высоком прыжке головой переправил его в сетку ворот.

Проход к воротам сборной Турции совершает признанный лучшим в матче защитник сборной Нидерландов Стефан де Врей (№6) / Фото championat.com

Нидерландцы отыгрались на 70-й минуте, когда нападающий Мемфис Депай при розыгрыше углового удара на правом краю атаки сыграл в «стеночку» с Йерди Схаутеном и сделал навесную подачу в центр штрафной площади, откуда Стефан де Врей в прыжке беспрепятственно пробил головой в правый угол ворот - 1:1. А через шесть минут после прострела справа нидерландского защитника Дензела Думфриса на нападающего Кади Гакпо, тому в падении помешал замкнуть прострел на дальней штанге турецкий защитник Мерт Мюльдюр, от ноги которого мяч залетел в сетку ворот - 2:1. И этот автогол вывел в полуфинал сборную Нидерландов, которая сыграет на этой стадии чемпионата Европы в шестой раз.

В борьбе за мяч защитник сборной Нидерландов Дензел Думфрис и полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу / Фото championat.com

Первыми путевку в финал разыграют сборные Испании и Франции, матч которых пройдет на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене 9 июля. А 10 июля на поле стадиона «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде выйдут сборные Нидерландов и Англии. Начало обоих матчей в полночь по нашему времени.