Сухой победой завершился матч "Тобола" и "Актобе" в Кубке Лиги
6 июля 2024, 20:30 | Спорт
Костанайский "Тобол" и "Актобе" сыграли во втором туре Кубка Лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Фото из архива "НГ"
Матч группы B в Костанае завершился победой хозяев со счетом 2:0. Голы забили болгарин Радослав Цонев (29-я минута) и казахстанский форвард Нурбол Жумаделов (47).
Отметим, что соперники выставили на этот матч не основные составы. Накануне "Актобе" проводил на своем поле товарищеский матч с московским "Спартаком" (1:1), а перед стало известно, что "красно-белые" отправят в Костанай резервистов.
Добавим, что в этом квартете Кубка Лиги "Тобол" как и "Актобе" с "Женисом" набрали по три очка. У кызылординского "Кайсара" пока нет набранных баллов.
"Волки" сегодня встретятся с "Женисом".
Напомним, что недавно в матче 13-го тура КПЛ-2024 "Тобол" обыграл "Актобе" на выезде со счетом 4:3.
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