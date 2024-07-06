О пропаже двоих детей в Рудном сообщили сегодня, 6 июля, сообщило УП Рудного в своем Instagram. Это мальчики 2019 и 2020 года рождения.

Сабыржан Айдар Кайдарулы - рост 110 см, худощавого телосложения, волосы темного цвета. Был одет в футболку красного цвета, шорты темного цвета, гелиевые сланцы.

Сабыржан Нурали Кайдарулы - рост 100 см., худощавого телосложения, волосы темные. Был одет в футболку и шорты синего цвета, сланцы гелиевые.



Последний раз их видели по адресу ул. 50 лет октября 134, около 13-55 часов.



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Как чуть позже сообщили "НГ" в пресс-службе ДП Костанайской области, детей нашли. В ведомстве пояснили, что все это время они были у родственников, а их родители разошлись и не могли поделить детей.

Фото из Instagram-аккаунта УП Рудного