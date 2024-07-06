В Германии, на проходящем там чемпионате Европы по футболу, в матчах с дополнительным временем и серией пенальти состоялись первые два четвертьфинальных матча и определились участники первого полуфинала.

Полузащитник сборной Испании Микель Мерино только что вывел свою команду в полуфинал / Фото championat.com

Первыми путевку в полуфинал континентального первенства на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» в Штутгарте разыграли четырехкратные чемпионы мира (1954, 1974, 1990, 2014 гг.) и трехкратные чемпионы Европы (1972, 1980, 1996 гг.) хозяева ЕВРО-2024 сборная Германии и чемпионы мира 2010 г. и также трехкратные чемпионы Европы (1964, 2008, 2012 гг.) сборная Испании. Обе сборные стали победителями в своих группах. Немцы, набрав семь очков в группе «А» в матчах с командами Шотландии (5:1), Венгрии (2:0) и Швейцарии (1:1). И, одержав в матче 1/8 финала победу над полуфиналистами предыдущего чемпионата Европы сборной Дании (2:0), сборная Германии вышла в четвертьфинал в четвертый раз в последних пяти чемпионатах Европы.

Испанцы на групповом этапе единственной из сборных показали максимальный результат, одержав победы в группе «В» над сборными Хорватии (3:0), Италии (1:0) и Албании (1:0). В 1/8 финала сборная Испании разгромила дебютантов чемпионата Европы сборную Грузии (4:1).

Немецкие футболисты в официальных матчах не выигрывали у испанцев с 1988 года, проиграв им в том числе и в финале ЕВРО-2008 (0:1).

В первом тайме четвертьфинального матча в Штутгарте по-настоящему голевых моментов не было создано ни у одних, ни у других ворот. А в начале второго тайма игрок немецкого клуба «РБ Лейпциг» и нападающий сборной Испании Дани Ольмо, вышедший на замену вместо травмированного уже на 8-й минуте полузащитника Педри, получив в штрафной площади у ее границ поперечную передачу справа от 16-летнего партнера по атаке Ламина Ямаля, пробил из центра в касание в левый нижний угол ворот. Не спас немцев и прыжок 38-летнего голкипера Мануэля Нойера, проводившего свой 20-й матч на чемпионатах Европы и ставшего третьим футболистом, достигшим этой отметки после португальцев Криштиану Роналду и Пепе.

Но на предпоследней минуте основного времени вышедший на замену немецкий защитник Максимилиан Миттельштедт с левого края из-за пределов штрафной площади выполнил навесную подачу на дальнюю штангу, откуда еще один игрок обороны Йозуа Киммих, выиграв в воздухе борьбу за мяч у испанского защитника Марка Кукурельи, скинул его Флориану Вирцу. А полузащитник клуба «Байер 04» и сборной Германии с подступов к вратарской площадке в касание пробил в левый угол ворот, и мяч рикошетом от стойки влетел в сетку - 1:1.

Судьба путевки в полуфинал решилась на исходе второй дополнительной 15-минутки. На 119-й минуте Ольмо с левого фланга навесил на линию вратарской площадки, откуда полузащитник клуба «Реал Сосьедад» и сборной Испании Микель Мерино в высоком прыжке головой отправил мяч в левый верхний угол ворот - 2:1. И сборная Испании вышла в полуфинал на втором чемпионате Европы подряд.

Приветствия капитанов сборных Португалии и Франции Криштиану Роналду и Килиана Мбаппе перед началом матча / Фото championat.com

Соперник испанцев определялся в этот же день на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге в матче между двукратными чемпионами мира (1998, 2018 гг.) и Европы (1984, 2000 гг.) сборной Франции и чемпионом Европы сборной Португалии, выигравшей ЕВРО во Франции в 2016 году. Французы заняли второе место в группе «D» в борьбе со сборными Австрии (1:0), Нидерландов (0:0) и Польши (1:1), а в 1/8 финала сборная Франции переиграли бельгийцев (1:0) благодаря автоголу.

Португальцы же стали победителями группы «F» после поединков со сборными Чехии (2:1), Турции (3:0) и Грузии (0:2) и завоевали путевку в четвертьфинал после победы в серии пенальти над сборной Словении (0:0, 3:0 - по пенальти).

Для нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду матч со сборной Франции стал 30-м на чемпионатах Европы / Фото championat.com

На счету сборной Франции семь побед в десяти проведенных ранее матчах со сборной Португалии, которая одержала лишь одну победу, но в финале чемпионата Европы 2016 года (1:0), проходившего во Франции. Еще два матча завершились вничью.

Ни в основное время четвертьфинального матча, ни в дополнительное - командам не удалось порадовать зрителей голами. А серию послематчевых пенальти выиграла сборная Франции, сделавшая это впервые с 1998 года, выиграв тогда в четвертьфинале чемпионата мира у сборной Италии и затем трижды проиграв в серии в финале чемпионата мира 2006 года сборной Италии, в 1/8 финала ЕВРО-2020 сборной Швейцарии и в финале чемпионата мира 2022 года сборной Аргентины.

Таким образом футболисты сборной Франции, не забив ни одного гола с игры за пять матчей чемпионата Европы, вышли в полуфинал ЕВРО.





Сборная Франции, не забив ни одного гола с игры, вышла в четвертьфинал / Фото championat.com

Сегодня, 6 июля, пройдут оставшиеся четвертьфинальные матчи чемпионата Европы. Сначала встретятся сборные Швейцарии и Англии (21:00), а затем сыграют сборные Нидерландов и Турции.