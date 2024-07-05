Короткий, но сильный шторм, накрыл некоторый районы.

В результате бурного, но непродолжительного урагана сорвало крышу со здания в Сарыкольском районе. Как сообщают коллеги из auliekol_qostanay_media , шквальный ветер сорвал крышу с Аулиекольской РЭС. Костанай же, судя по всему, отделался очень коротким дождём.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наша Газета|Новости| Костанай (@ng.kz_)

Где ещё бушевала непогода? Пишите в комментариях.

Фото предоставлено читателями "НГ"