Внезапный шторм сорвал крыши со зданий в Костанайской области
5 июля 2024, 18:52 | Происшествия
Короткий, но сильный шторм, накрыл некоторый районы.
В результате бурного, но непродолжительного урагана сорвало крышу со здания в Сарыкольском районе. Как сообщают коллеги из auliekol_qostanay_media , шквальный ветер сорвал крышу с Аулиекольской РЭС. Костанай же, судя по всему, отделался очень коротким дождём.
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Фото предоставлено читателями "НГ"
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