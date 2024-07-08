На брифинге, который прошел 5 июля в РСК, аким города Абай ИБРАЕВ рассказал, кому планируют распределить эти квартиры. Сегодня в очереди на жилье стоит около 560 лисаковских семей.

Фото из архива "НГ"

- В этом году завершается работа по реконструкции части административного здания, расположенного по адресу: микрорайон 1, дом 10. Сумма договора составила 368,3 млн. тенге, - сказал аким.

В здании, где располагалось ПХО «Лисаковсккоммунэнерго» освободили часть и передали в коммунальную собственность. Сейчас к сдаче готовят 21 квартиру, в их числе 5 однокомнатных, 10 двухкомнатных и 6 трехкомнатных.

По словам акима, они будут распределены очередникам, работникам бюджетной сферы, в первую очередь, медикам, педагогам.

- Прошел государственную экспертизу проект 60-квартирного дома в 7-м микрорайоне, - добавил Абай Ибраев, - в этом году финансирование по нему не подтверждено, но надеемся, что в следующем году приступим к строительству.

Предоставление жилья — мера социальной поддержки особенно нужных городу специалистов. В том числе и благодаря ей в этом году в Лисаковск приехало на работу несколько врачей, среди которых терапевт, кардиолог, врач КТ, инфекционист, эндокринолог.