Аким Лисаковска Абай ИБРАЕВ на брифинге 5 июля рассказал, почему руководство города считает необходимым помогать садоводческим обществам и как это делает. В городе на сегодня — около 3 000 дачников.

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-Из бюджета выделено 30,2 млн тенге на начало текущего ремонта насосной станции и подводящих трубопроводов садоводческого общества «Урожайное -2», - сказал аким. - Проект двухгодичный. Идут конкурсные процедуры. Планируем, что насосная в этом году будет отремонтирована и подготовлена к следующему дачному сезону.

Ибраев сказал, что помогать таким образом дачным обществам в Лисаковске начали с 2022 года. Например, взяли на баланс электрическую подстанцию, текущее содержание которой с тех пор осуществляет ПХО «Лисаковсккоммунэнерго».

- Несколько лет назад мы проанализировали тарифы за сотку для садоводов. В одном обществе люди платили чуть более 3 тысяч, в другом 5 с половиной тысяч тенге. Дачи - подспорье для жителей, которые обеспечивают себя овощами, фруктами и ягодами. Это же очень важно. Важно и в деле сдерживания цен на продукты питания, - поделился аким. - Чтобы не допускать роста оплаты за сотку, мы вышли с инициативой к дачным обществам - предложили передать часть имущества на наш баланс. Ту же электрическую подстанцию, насосную станцию. Мы меняем кабеля подводящие, сами насосы, трубопроводы - все за счет бюджета, потому что они на нашем балансе.

Правда, проявилась и другая сторона медали. По словам Ибраева, если в дачных обществах с оборудованием какая-то проблема возникает, то правление кивает в сторону акимата. Дескать, все вопросы к ним.

- Поэтому мы решили, что вот сейчас поможем, а дальше пусть сами, - подвел черту аким.

- Будете обратно передавать со своего баланса объекты? - спросила корреспондент «НГ».

- Нет, но пользоваться ими дачные общества будут на условиях, например, аренды. Безвозмездной, но чтобы обязательства все-таки были по эксплуатации уже нашего имущества, - ответил Абай Ибраев.

Кроме того, в этом году акимат обратился к градообразующим предприятиям с просьбой помочь дачным обществам - отсыпать там самые сложные участки дорог, выделив для этого технику и материалы. Работу эту, по словам акима, запланировано провести «ближе к осени».