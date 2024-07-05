Авария произошла вечером 4 июля на ул. Воинов-Интернационалистов. Кадры с места происшествия в редакцию "НГ" прислали очевидцы. Как сообщили в департаменте полиции, водитель автомобиля Hyundai не уступил дорогу скутеру.

Фото очевидцев

- 55-летний водитель автомобиля Hyundai при заезде во двор не убедился в безопасности совершаемого маневра, не уступил дорогу движущемуся во встречном направлении водителю скутера, - сообщили в ведомстве. - В результате ДТП 19-летний скутерист с различными травмами был госпитализирован в больницу.

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По факту нарушения ПДД, повлекших причинение телесных повреждений, полиция начала досудебное расследование, проводятся следственные действия. Назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.