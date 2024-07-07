В премьерный показ вышел фильм от лиги ММА «Octagon» с одноименным названием. Авторы постарались под видом спортивной драмы подать рекламу, но получилось немного наоборот и фильм поражает больше зрелищными боями, информацией об ММА, но никак не трагедией главного героя. Потенциальный конфликт двух точек зрения - о том, что в спорт нельзя идти ради денег, и о том, что спорт – это зрелище и большие деньги, в фильме обозначается пунктиром, но не развивается. Тренер-отец остается в финале мудрым наставником, а герой получает возможности еще большего заработка. В чем же тогда конфликт?

Авторы не могут решить о чем их фильм - об одном спортсмене и его пути или о спорте в целом

Главный герой, юный спортсмен Канат представляет собой вариацию архетипа «блудный сын». У отца-тренера было двое сыновей (старший Батырхан и младший Канат), но так как он честный человек и денег не заработал, на чемпионат Азии может поехать только старший. Канат решает заработать деньги на нелегальных боях, что не получает одобрения сурового тренера, и юноша уходит из дома, чтобы участвовать в лиге ММА. Достаточно быстрый успех вскружил голову и, потеряв друзей, работу и славу, Канат возвращается в семью.

Отец-тренер все время говорит одно: что хочет воспитать своих сыновей настоящими людьми

Все было бы хорошо, но конфликт Каната с отцом авторы оставили без разъяснения. До начала кульминации тренер-отец умирает во время тренировки с юниорами. Ну а Канат проходит «аульную» реабилитацию: работает, молится, гладит лошадку и глубоко дышит на природе. Авторы максимально шаблонно показывают жизнь в ауле как противопоставление городским суете и соблазнам.

Несколько раз Канат бросает в лицо отцу обвинения в смерти матери, но что именно произошло с ней, так не рассказали. Светлый ее образ остается в памяти, и за что в последствии прощает отца Канат - непонятно. Либо сценаристы тут устали, либо потеряли нить повествования. В целом мотивация персонажей очень слабая и поведение их порой не поддается никакой логике.

В фильме много ругани и обсценной лексики

Не хватает взаимодействия с братом Каната Бауржаном. При этом в фильме показывают трогательную заботу и любовь Бауржана, что не делает его слабым и это радует. Однако само существование и поступки старшего брата не оправданы. Зачем он нужен? Только для того, чтобы цитировать отца и просить прощения перед Канатом за что-то, о чем зрителю не расскажут и не покажут?

Мудрые слова тренера-отца появляются в начале фильма и затем становятся красивым дополнением в финальном пафосе, когда Канат решает, что он должен стремиться не заработать деньги и славу в угоду непостоянной любви зрителей, а стать примером для юных спортсменов. В то время, как его брат будет тренером.

В кадре во время боя как бы невзначай мелькают логотипы и названия спонсоров

Авторы только один раз использовали образ брата в полной мере и при этом довольно сомнительно. В параллельной съемке показано, как Буржан проигрывает на чемпионате Азии из-за травмы, а Канат выигрывает на сцене лиги ММА и демонстрирует свою звездную болезнь. Для чего это было показано? Падение надежд героев? Спорт в любом виде жесток? Или то, что ММА - не такой травмоопасный? Честно говоря, непонятно.

Трогательная любовь и забота братьев в кино встречается редко

Непонятно также, зачем авторы ввели в повествование девушку Тото (Тогжан). Сначала она появляетсякак причина, по которой персонаж чуть не опоздал на важный бой. Потом - когда герой проигрывал в финале, но услышав, что его любят, сразу начал побеждать. В остальном о девушке ничего не известно, и она никак не влияет на поступки и поведение Каната. Видимо, просто в истории должна быть любовная линия, чтобы привлечь определённую категорию аудитории. В остальном Тогжан - плоская, как и все персонажи фильма, хотя в ней был потенциал, потому что по тем намекам, которые дают авторы, девушка - жертва насилия. Как, возможно, и сам Канат, но это не точно.

Точными в фильме остаются только операторская работа, монтаж и звуковой дизайн. Переживания героя показывают через его поведения на ринге, когда во время боя он не слышит, что говорят менеджер и тренер, а слышит слова отца. Такой подход вводит зрителя внутрь переживаний персонажа, создает ощущение присутствия внутри боя. Заваленный горизонт, тряска камеры, нарушение композиции – все это авторы используют, чтобы показать замешательство и тревогу героя.

Тренировки сняты динамично и убедительно

Интересным было решение съемок из-за плеча во время разговоров. Создается ощущение, что зритель стоит рядом и подслушивает личные разговоры. Также из-за спины показан Канат во время разрушения его карьеры - так, будто он отворачивается от зрителя и теряет с ним связь. Если авторы так и задумывали, то это отличный визуальный ход.

Ну и, конечно, в визуальном плане сложно не заметить качественные клиповые нарезки тренировок, богатой жизни Каната, его падения, реабилитации и снова тренировок. Без этого в современном кино Казахстана никак, потому что клипы научились снимать на отлично. Только вот кино – это не просто нарезка красивых кадров, а визуальная историю, которую нужно рассказывать.

От фильма остались достаточно странные впечатления: с одной стороны он радует красивой съемкой, динамикой и передачей атмосферы преодоления, но с другой стороны мотивация персонажей не убеждает, они воспринимаются как картонки на рекламном билборде. Можно сделать вывод – в кино Казахстана есть мастера в съемке, но до сих пор большой дефицит качественных драматургов-сценаристов.

Фото - кадры из фильма