Недавно стал свидетелем такого случая. Стою на пешеходном переходе и жду свой «зеленый». И вдруг наблюдаю, как с другой стороны улицы бабулька уверенно шагнула вперед на «красный». Худенькая такая, на кривеньких ножках, с покачивающимся в такт ходьбе платьицем, прической в стиле «одуванчик», яркой помадой на сморщенных губках… Короче, само умиление!

«И так практически везде по городу – табло на цифровых светофорах искажают показания»

Я пришел в ужас, поскольку коварство этого светофора прекрасно изучил – цифру «8», например, он выдает как «0», то есть без перемычки посередине, да и почти все другие искажает. Через несколько шагов бабулька, заметив неумолимо приближающийся автобус, прибавила скорости, дабы избежать участи стать полоской зебры. К чести водителя, он сразу же дал по тормозам, но махина уже была в паре метров от ее щупленького тазика. Поняв, что пересечь дорогу она не успеет, бабулька повернулась и побежала по ходу движения тормозящего автобуса. С наклоненным вперед туловищем, вытянутыми вперед руками и монотонным воплем, нечто средним между «а» и «я», она в доли секунды набрала такую скорость, что вызвала изумление у присутствовавшей публики. Оторвавшись от преследователя метров на 50, поправила прическу и гордо шагнула на тротуар.

Несколько ранее на этом же переходе в положении бабульки оказывался и я, с одной лишь разницей, что в тот раз светофор ввел в заблуждение деда на древнем «Москвиче», который, не сбавляя скорости, свернул с перпендикулярной улицы и неумолимо стал приближаться ко мне, уверенно и по правилам пересекающему проезжую часть. Его появление рядом был настолько неожиданным, что, по аналогии с бабулей, в моем дряхлеющем организме откуда-то взялись немереные силы, я подпрыгнул вверх так высоко, как не прыгал в лучшие свои годы, и резко изогнулся в воздухе, пропустив под собой гремящий мослами с облупленной зеленой краской «Москвичок». Так-то вот!

Только на прошлой неделе я дважды был свидетелем аналогичных событий. В одном женщина, поняв, что сделала что-то не то, остановилась, как вкопанная, с вопрошающим в сторону светофора жестом руки. А мимо нее в это время «вжик-вжик» пролетали автомобили. В другом женщина, выгуливавшая маленькую собачку, успела ретироваться, но песик на моих глазах погиб под колесами.

И так практически везде по городу – табло на цифровых светофорах искажают показания. Это какая-то трагедия. И ироничный тон заметки не должен вводить читателя в заблуждение. Не знаю, имеется ли по этому поводу какая-то статистика, но что-то подсказывает, что кое-кому повезло меньше, чем мне с бабулей. В этой связи возникает ряд вопросов: 1) Кто производитель этого оборудования; 2) Кем и по какой цене оно закуплено; 3) Какие инстанции должны следить за его исправностью; 4) Осведомлена ли администрация города и области об этой серьезной проблеме?

В приватных беседах на «светофорную» тему я понял, что о ней осведомлены практически все, разве что за исключением тех, кто по долгу службы обязаны решать такие вопросы. Но есть ощущения, что какой проблема была, такой и останется. Поэтому предлагаю населению Костаная безотлагательно заняться еще одним видом спорта – светофорным. В него должны входить, как минимум, две дисциплины: спурт, то есть набор ускорения, и прыжки в высоту, желательно не ниже крыши городских автобусов. В противном случае нолик на светофоре может стать крестиком на вашей судьбе.