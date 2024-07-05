Уголовное дело в отношении жителя села Пригородного Житикаринского района продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная 4 июля.

Согласно обвинению, 46-летний Василий ЧЕБОТАРЕВ в декабре прошлого года зарезал своего младшего брата Романа. Братья жили в одном доме несколько лет, Роман часто пил, а Василий - инвалид 2-й группы - готовил еду, убирал в доме. Братья часто ссорились из-за того, что младший пил. В декабре прошлого года Роман снова пришел пьяным, накинулся на брата с обвинениями. Василий в это время стругал полено на дрова, чтобы растопить печь. В руке у него был нож. Когда Роман начал его душить, Василий оттолкнул брата и нанес ему несколько ударов ножом. Потом оттащил тело в соседнюю нежилую комнату, прикопал землей. Молчал об этом больше месяца. Даже когда в середине января сестры пришли его поздравить, ничего не сказал. Сознался позже.

28 июня в суде прошли прения. Но до их начала подсудимый заявил ходатайство о переквалификации статьи с умышленного убийства на убийство по неосторожности.

- Брат издевался надо мной, отбирал костыли, выбрасывал их на улицу, я потом ползал за ними, - сказал он. - Когда он на меня набросился, я был вынужден защищаться. Он физически сильнее меня и моложе, я инвалид 2-й группы, он начал меня душить. Если бы я не защитился, хоронили бы меня...

Государственный обвинитель Нино КАПАНАДЗЕ заявила в прениях, что дело квалифицировано верно.

- Чеботарев больше месяца прятал тело в соседней комнате, пользовался ножом, которым убил брата. Если хотел защититься, ударил бы один раз и вызвал бы скорую, когда брат упал, но он этого не сделал, - пояснила прокурор. - Прошу признать Чеботарева виновным в умышленном убийстве. И назначить ему 10 лет лишения свободы в колонии средней безопасности.



4 июля судья Аделия ХАСЕНОВА заявила о возобновлении судебного следствия.

- Это необходимо, чтобы повторно допросить эксперта, который должен еще раз показать локализацию телесных повреждений на схеме, - пояснила судья.

Видимо, от повторного допроса эксперта будет зависеть переквалификация статьи.

Очередное заседание по делу назначили на 12 июля.