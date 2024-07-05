16 домбристов региона в пятницу, 5 июля, в 18.00 будут состязаться в своем мастерстве прямо перед Домом дружбы в центре Костанае на призы областной Ассамблеи народа Казахстана. Лучший определится путем соревнований в парах по олимпийской системе. Победитель «Домбыра Party» получит в подарок домбру, остальные участники.

Фото из рахива "НГ"

- Музыкальный конкурс пройдет в рамках празднования Дня домбры в Казахстане, - сообщает пресс-служба АНК. - Также будет объявлен победитель онлайн-конкурса «Қасиетті домбыра», который проходил до 2 июля.

В нем приняли участие 27 домбристов со всей области: г.Костанай, г.Рудный, г.Житикара, Жангельдинский, Костанайский, Сарыкольский, Наурзумский район.

В финал вышли 4 участника. На данный момент идет народное голосование за звание лучшего.