План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 12 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Сегодня компания будет вести работы на высоковольтных линиях в одном из районов областного центра. На следующей неделе - работы на линиях, а также на подстанциях продолжатся.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи сработами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

п. Киевский (работы на ВЛ)

5 июля с 10:00 до 14:00

магазин «Хороший»,

«У Веры»,

«Баркат»,

ИП Ким,

ИП Моисеева,

ИП Вельчинский,

ИП Цуроева,

ИП Муслимова,

ИП Ремизов,

ГЭК-Электрон,

ТОО «Автостиль»,

ТОО «Лидер 2010»,

ТОО «СВ»,

ТОО «Форум»,

ТОО «Транс-Сервис»,

АЗС «Эталон-Авто»,

СТО Автомиг,

АЗС «Гелиос № 8».

Весь жилой массив п. Киевский.

ТП-459 (работы на ВЛ)

9 июля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

ул. Шаяхметова 83, 83а, 85, 87,

пр. Тауелсиздик 143-145.

Светофор:

пр. Тауелсиздик – ул. Бородина

ТП-205 (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

пр. Абая 287-316,

3 пр. Лермонтова 1-20,

4 пр. Лермонтова 1-14,

6 пр. Лермонтова 1-12.

ТП-113 (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

ул. Сьянова 138-196, 192/1,

ул. Шипина 1/1-36,

ул. Набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12,

ул. Рабочая 2-12,

пр. Н.Назарбаева 3-25, у

л. Каирбекова 194-202.

Светофор:

ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева

КТП-161 а (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 17:30

АЗС № 6 – Эталон,

сауна «Майами- Сити»,

агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор:

Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,

ул. Садовая 1-22,

ул. Летунова 111-125,

ул. Комарова 71-134,

ул. Соколовского 2-22,

ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,

ул. Хакимжановой 55-154,

ул. Панфилова 1-22

КТП- 716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

ул. Энергетиков,

ул. Кравцова,

ул. Тухачевского.

ТП-310 (работы на ПС)

9 июля с 10:00 до 19:00

кафе «Ладога»,

ТД «Казына»,

ТД «Победа»,

церковь «Источник жизни».

ТП-157 (работы на ПС)

11 июля с 10:00 до 18:00

ТД «Атриум»,

магазины «Дом кожи»,

«Мода»,

«Степ»,

«Галлея»,

«Игрушки»,

«Сенатор»,

«Глаз»,

«Юничел»,

шахматный клуб.

Спальный сектор:

пр. Аль-Фараби 72,

ул. Баймагамбетова 164

ТП-132 (работы на ПС)

12 июля с 10:00 до 18:00

детский сад № 69,

поликлиника «Жемчужина» по пр. Абая 22 а.

Спальный сектор:

пр. Абая 14, 16, 22, 24, 20,

ул. Маяковского 114, 116, 116а, 118,

ул. Чкалова 9,

ул. Волынова 12,16, 18.

ТП-16 (работы на ПС)

12 июля с 10:00 до 19:00

ИП Житильбаев,

ИП Аманов,

магазины «У Олеси»,

«Старт»,

«Минимаркет»,

«Перекресток».

Спальный сектор:

ул. Мауленова 2-12, 10/1, 10/5, 10/7, 12/1-12/3,

ул. Дощанова 133 а, 133 б, 135, 135 а, 137, 137/1.

Светофор: