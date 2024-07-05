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У кого отключат свет в конце этой и на следующей неделе в Костанае?

Ксения РЕБИК

5 июля 2024, 09:50 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 12 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Сегодня компания будет вести работы на высоковольтных линиях в одном из районов областного центра. На следующей неделе - работы на линиях, а также на подстанциях продолжатся.

Иллюстративное фото pixabay.com

В связи сработами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:

п. Киевский (работы на ВЛ)

5 июля с 10:00 до 14:00

  • магазин «Хороший», 
  • «У Веры», 
  • «Баркат», 
  • ИП Ким, 
  • ИП Моисеева, 
  • ИП Вельчинский, 
  • ИП Цуроева, 
  • ИП Муслимова, 
  • ИП Ремизов, 
  • ГЭК-Электрон, 
  • ТОО «Автостиль», 
  • ТОО «Лидер 2010», 
  • ТОО «СВ», 
  • ТОО «Форум», 
  • ТОО «Транс-Сервис», 
  • АЗС «Эталон-Авто», 
  • СТО Автомиг, 
  • АЗС «Гелиос № 8».

Весь жилой массив п. Киевский.

 

ТП-459 (работы на ВЛ)

9 июля с 10:00 до 17:00

Частный сектор:

  • ул. Шаяхметова 83, 83а, 85, 87, 
  • пр. Тауелсиздик 143-145.

Светофор:

  • пр. Тауелсиздик – ул. Бородина

 ТП-205 (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • пр. Абая 287-316, 
  • 3 пр. Лермонтова 1-20, 
  • 4 пр. Лермонтова 1-14, 
  • 6 пр. Лермонтова 1-12.

 

ТП-113 (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 17:30

Частный сектор:

  • ул. Сьянова 138-196, 192/1, 
  • ул. Шипина 1/1-36, 
  • ул. Набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12, 
  • ул. Рабочая 2-12, 
  • пр. Н.Назарбаева 3-25, у
  • л. Каирбекова 194-202.

Светофор:

  • ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева

КТП-161 а (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 17:30

  • АЗС № 6 – Эталон, 
  • сауна «Майами- Сити», 
  • агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.

Частный сектор:

  • Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11, 
  • ул. Садовая 1-22, 
  • ул. Летунова 111-125, 
  • ул. Комарова 71-134, 
  • ул. Соколовского 2-22, 
  • ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12, 
  • ул. Хакимжановой 55-154, 
  • ул. Панфилова 1-22

КТП- 716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)

с 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00

Частный сектор:

  • ул. Энергетиков, 
  • ул. Кравцова, 
  • ул. Тухачевского.

ТП-310 (работы на ПС)

9 июля с 10:00 до 19:00

  • кафе «Ладога», 
  • ТД «Казына», 
  • ТД «Победа», 
  • церковь «Источник жизни».

ТП-157 (работы на ПС)

11 июля с 10:00 до 18:00

  • ТД «Атриум», 
  • магазины «Дом кожи», 
  • «Мода», 
  • «Степ», 
  • «Галлея», 
  • «Игрушки», 
  • «Сенатор», 
  • «Глаз»,
  • «Юничел», 
  • шахматный клуб.

Спальный сектор:

  • пр. Аль-Фараби 72,
  • ул. Баймагамбетова 164

ТП-132 (работы на ПС)

12 июля с 10:00 до 18:00

  • детский сад № 69, 
  • поликлиника «Жемчужина» по пр. Абая 22 а.

Спальный сектор:

  • пр. Абая 14, 16, 22, 24, 20, 
  • ул. Маяковского 114, 116, 116а, 118,
  •  ул. Чкалова 9, 
  • ул. Волынова 12,16, 18.

ТП-16 (работы на ПС)

12 июля с 10:00 до 19:00

  • ИП Житильбаев, 
  • ИП Аманов, 
  • магазины «У Олеси», 
  • «Старт», 
  • «Минимаркет», 
  • «Перекресток».

Спальный сектор:

  • ул. Мауленова 2-12, 10/1, 10/5, 10/7, 12/1-12/3,
  • ул. Дощанова 133 а, 133 б, 135, 135 а, 137, 137/1.

Светофор:

  • ул. Дощанова – ул. Майлина.