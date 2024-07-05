У кого отключат свет в конце этой и на следующей неделе в Костанае?
Ксения РЕБИК
План работ Костанайской Горэлектросети с 5 по 12 июля сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Сегодня компания будет вести работы на высоковольтных линиях в одном из районов областного центра. На следующей неделе - работы на линиях, а также на подстанциях продолжатся.
Иллюстративное фото pixabay.com
В связи сработами планируется отключение потребителей частного сектора и спальных районов, проживающих по следующим адресам:
п. Киевский (работы на ВЛ)
5 июля с 10:00 до 14:00
- магазин «Хороший»,
- «У Веры»,
- «Баркат»,
- ИП Ким,
- ИП Моисеева,
- ИП Вельчинский,
- ИП Цуроева,
- ИП Муслимова,
- ИП Ремизов,
- ГЭК-Электрон,
- ТОО «Автостиль»,
- ТОО «Лидер 2010»,
- ТОО «СВ»,
- ТОО «Форум»,
- ТОО «Транс-Сервис»,
- АЗС «Эталон-Авто»,
- СТО Автомиг,
- АЗС «Гелиос № 8».
Весь жилой массив п. Киевский.
ТП-459 (работы на ВЛ)
9 июля с 10:00 до 17:00
Частный сектор:
- ул. Шаяхметова 83, 83а, 85, 87,
- пр. Тауелсиздик 143-145.
Светофор:
- пр. Тауелсиздик – ул. Бородина
ТП-205 (работы на ВЛ)
с 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- пр. Абая 287-316,
- 3 пр. Лермонтова 1-20,
- 4 пр. Лермонтова 1-14,
- 6 пр. Лермонтова 1-12.
ТП-113 (работы на ВЛ)
с 9 по 12 июля с 10:00 до 17:30
Частный сектор:
- ул. Сьянова 138-196, 192/1,
- ул. Шипина 1/1-36,
- ул. Набережная 114-196,163/1-163/17, 143/1-143/12,
- ул. Рабочая 2-12,
- пр. Н.Назарбаева 3-25, у
- л. Каирбекова 194-202.
Светофор:
- ул. Каирбекова – пр. Н.Назарбаева
КТП-161 а (работы на ВЛ)
с 9 по 12 июля с 10:00 до 17:30
- АЗС № 6 – Эталон,
- сауна «Майами- Сити»,
- агрохимлаборатория по ул. Летунова 1а.
Частный сектор:
- Л.Беды 95-191, 191/1-191/5,195/1-195/3,113/1-113/11,
- ул. Садовая 1-22,
- ул. Летунова 111-125,
- ул. Комарова 71-134,
- ул. Соколовского 2-22,
- ул. Рудненская 1-44, 21/1-21/11,23/12,22/12,28/1-28/13, 6/1-6/12,
- ул. Хакимжановой 55-154,
- ул. Панфилова 1-22
КТП- 716 (ж/м п. Амангельды) (работы на ВЛ)
с 9 по 12 июля с 10:00 до 18:00
Частный сектор:
- ул. Энергетиков,
- ул. Кравцова,
- ул. Тухачевского.
ТП-310 (работы на ПС)
9 июля с 10:00 до 19:00
- кафе «Ладога»,
- ТД «Казына»,
- ТД «Победа»,
- церковь «Источник жизни».
ТП-157 (работы на ПС)
11 июля с 10:00 до 18:00
- ТД «Атриум»,
- магазины «Дом кожи»,
- «Мода»,
- «Степ»,
- «Галлея»,
- «Игрушки»,
- «Сенатор»,
- «Глаз»,
- «Юничел»,
- шахматный клуб.
Спальный сектор:
- пр. Аль-Фараби 72,
- ул. Баймагамбетова 164
ТП-132 (работы на ПС)
12 июля с 10:00 до 18:00
- детский сад № 69,
- поликлиника «Жемчужина» по пр. Абая 22 а.
Спальный сектор:
- пр. Абая 14, 16, 22, 24, 20,
- ул. Маяковского 114, 116, 116а, 118,
- ул. Чкалова 9,
- ул. Волынова 12,16, 18.
ТП-16 (работы на ПС)
12 июля с 10:00 до 19:00
- ИП Житильбаев,
- ИП Аманов,
- магазины «У Олеси»,
- «Старт»,
- «Минимаркет»,
- «Перекресток».
Спальный сектор:
- ул. Мауленова 2-12, 10/1, 10/5, 10/7, 12/1-12/3,
- ул. Дощанова 133 а, 133 б, 135, 135 а, 137, 137/1.
Светофор:
- ул. Дощанова – ул. Майлина.
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