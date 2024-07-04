Александр Лукашенко призвал членов Шанхайской организации сотрудничества найти альтернативу американской валюте. Финансовый вопрос он затронул на встрече в формате "ШОС плюс", которая проходит в Астане.

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По словам президента РБ, пишет Informburo.kz, необходимо принять определённые нормы, чтобы меньше зависеть от доллара.

- Мы все говорим, что мы большие, мы великие. Мы действительно великие, нас более 40% населения, около трети мирового валового внутреннего продукта... Только в нашей организации находятся два мощнейших лидера – Китай и Российская Федерация. И все дрожим перед этим долларом, – сказал Лукашенко.

По его словам, Беларусь рассматривает создание механизма двусторонних платежей в национальных валютах и коллективного финансового института ШОС.

Справочно: в Шанхайскую организацию сотрудничества входят Россия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Республика Беларусь.