Как ЦОНы и спецЦОНы будут работать в праздничные дни в Казахстане
Галина ПЕТРЕНКО
В связи с празднованием Дня столицы центры обслуживания населения не будут работать в субботу 6 июля, сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан". В понедельник, 8 июля, граждан будут принимать только дежурные ЦОНы и спецЦОНы с 9:00 до 13:00.
Фото из архива "НГ"
С 9 июля все центры обслуживания населения будут работать в обычном режиме.
Напомним, что центры принимают граждан в будние дни с 9:00 до 18:00. Дежурные ЦОНы работают с понедельника по пятницу с 9:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 13:00. Дежурные спецЦОНы оказывают услуги в будни с 9:00 до 18:00, в субботу - до 13:00.
График предоставлен пресс-службой ЦОНа
Забронировать очередь в центры можно через приложения «ЦОН» и «eGovmobile», телеграм-бот EgovKzBot2.0, а также по номеру 1414.
Ознакомиться с актуальными адресами дежурных центров можно по ссылке.
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